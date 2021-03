Comer con bonos en los estrella Michelin de Bilbao, misión imposible

Hacerse con los bonos para comer en los restaurantes con estrella Michelin en Bilbao se ha convertido en una misión imposible. Solo los más pacientes han logrado superar la interminable cola virtual que ha sido necesaria sortear para adquirir estos descuentos en la hostelería impulsados desde el Ayuntamiento de Bilbao. De momento, en 24 horas se han vendido 66.000 bonos.

En todos los restaurantes de alto nivel adheridos a la campaña en Bilbao, los bonos ya están agotados. Los amantes de la alta cocina ya no podrán sentarse con los bonos en restaurantes como el Mina, El Zortziko o en Ola de Martín Berasategi. En cuarenta establecimientos adheridos a la campaña los bonos de descuento llevan agotados desde la noche del lunes. "En algunos ha sido un visto o no visto. No sé cómo lo ha hecho la gente pero ha sido imposible conseguir conectarme", apunta Mari Jose Gómez. La campaña, según ha dicho el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, está "siendo un éxito", pero no está exenta de "frustación" ya que muchos de los usuarios no han podido comprar los bonos.

Sin embargo, según ha confesado a DEIA esta vecina de Santurtzi tiene intención de seguir intentando hacerse con algunos bonos porque "aunque no sea en un Michelin, en Bilbao hay muchos locales en los que se come fenomal".

BONOS PARA BARES Y RESTAURANTES

La página web "www.bonobilbao.eus" para comprar los bonos de descuento para la hostelería bilbaina se quedó colgada ante el aluvión de intentos de acceso incluso antes de que se abriera la hora para solicitarlos, a partir de las cuatro de la tarde de este lunes.

La paciencia ha sido un elemento fundamental para poder hacerse con alguno de los 110.000 bonos de 10 o 20 euros que se podrán usar en 618 bares y restaurantes adheridos a la promoción. "Me tiré de siete a doce de la noche conectada con dos buscadores diferentes y no pude conseguir un bono. Había tanta gente conectada que la cola debía ser infinita" . Desde restaurantes con estrella, pasando por asadores, cerveceras, bares con amplia carta o restaurantes chinos o mexicanos. La variedad de los locales adheridos a esta campaña ha convertido la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao en todo un éxito.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto ha explicado que él no ha intentado comprar alguno de los bonos puestos ayer a la venta para incentivar el consumo en la hostelería, aunque sí alguno de sus hijos y su mujer estuvieron intentándolo ayer a al tarde "y no consiguieron".

COMPRAR LOS BONOS

Según ha reconocido, "no está siendo fácil" comprar estos bonos por la web www.bonobilbao.eus, lo que, a su entender, se puede interpretar como "una buena noticia por la gran expectativa que ha generado" y porque eso quiere decir que "establecimientos de hostelería que lo están pasando francamente mal van a ver una inyección de tesorería en sus cuentas". "Eso es lo realmente importante, porque ese es el objetivo que tiene esta campaña de bonos", ha subrayado.

Aburto ha defendido que "hacía falta impulsar la hostelería" y el Ayuntamiento, según ha recordado, lo ha hecho de varias maneras, una de ellas ampliando las terrazas, con más de 1.000 solicitudes atendidas, y con ayudas directas el pasado año por importe de 3 millones de euros.

"Ahora lo hacemos con un impulso al consumo, para que la gente pueda consumir y, sobre todo, porque de ese consumo, prácticamente una vez a la semana, los establecimientos van a recibir una inyección directa del 50% del bono, que es la parte que pone el Ayuntamiento", ha indicado, para precisar que "no se financia el poteo de la gente", sino que es "algo mucho mas serio" porque lo que se intenta es "preservar el empleo y la economía".