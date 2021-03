El Frontón Bizkaia de Bilbao celebrará sus diez años con un programa de partidos estelares

El Frontón Bizkaia de Bilbao cumple diez años con una trayectoria que avala su creación, como ha recordado la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, en aquellos momentos de crisis. 713 festivales de pelota profesional, 317 eventos y más de 270.000 asistentes. Para celebrarlo el 19 de marzo, día en el que hace diez años se jugó el primer partido, habrá pelota durante toda la jornada. Se disputarán siete partidos en el frontón y cuatro en el trinquete de 9:00 a 20:00 horas aproximadamente.

Todos los partidos se podrán seguir a través de Facebook del Frontón Bizkaia y los partidos de la jornada doce de los Campeonatos de Parejas se retransmitirán además en ETB. Lorea Bilbao ha animado a que se sigan estos partidos, "que van a ser de primera línea".

El 5 de marzo se cumple el décimo aniversario de la inauguración del Frontón Bizkaia y el 19 de marzo del mismo año se celebró el primer festival de pelota cuyo partido estelar enfrentó a Olaizola II-Begino contra Martínez de Irujo-Merino II. Este viernes la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, ha repasado la actividad durante esta década en la que se han disputado un total de 176 festivales correspondientes a campeonatos y torneos de pelota a mano profesional organizados por la LEP.M, sumando en su totalidad 442 partidos. Entre ellos se han disputado 24 finales de los campeonatos más importantes (5 del 4 ½, 10 del parejas, 9 del manomanista), y 28 semifinales. También se han celebrado 38 festivales de los Torneos Aste Nagusia. Con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia también se han desarrollado las 8 ediciones del Torneo Bizkaia.

El Frontón Bizkaia ha posibilitado, así mismo, el mantenimiento de la pala profesional. A lo largo de cada temporada, se disputan regularmente festivales y torneos de pala profesional, organizados por Innpala: Liga de parejas, Campeonato individual, Campeonato del Mundo, Open Internacional, Torneo Bizkaia y Aste Nagusia. Se han organizado 525 festivales de pala profesional. Desde el año 2018 se viene celebrando el Torneo Bizkaia de mano femenino (3 ediciones) y el Torneo Bizkaia de paleta femenino, cuya 3º edición se está organizando en estos momentos. Frontón Bizkaia alberga además entrenamientos de las empresas de pelota, que realizan habitualmente entrenamientos con sus pelotaris en las instalaciones. Y dentro del acuerdo en vigor, el Frontón Bizkaia (tanto el frontón de pared izquierda como el trinquete) es utilizado gratuitamente por la Federación Bizkaina de Pelota para sus actividades de tecnificación, 2 entrenamiento y competición por un total de 930 horas al año aproximadamente (un total de unas 9.300 horas a la fecha).

Las distintas entidades federativas de pelota vasca han celebrado un total de 51 eventos. El trinquete del frontón también ha albergado campeonatos como Trinkete Tour, Campeonatos Bizkaia, Torneo GRAVNI, Nazioarteko Pilota Txapelketa y otros en las modalidades de mano, paleta cuero y paleta argentina. Durante esta década se han organizado actividades de promoción de la pelota como el Campus de Semana Santa, del que ya se han organizado 6 ediciones con notable éxito, así como concentraciones escolares, visitas de centros escolares, Pilota Eguna, colaboraciones con los clubs de pelota, etc.

El Frontón Bizkaia es más que pelota. Se han celebrado además un total de 198 eventos deportivos en otras disciplinas como herri kirolak, boxeo, karate, taekwondo, gimnasia, judo, etc. Entre ellas se han realizado 24 veladas de boxeo profesional masculino y femenino.

Los eventos turísticos-promocionales también tienen se espacio en el frontón, de hecho, se han celebrado hasta un total de 119 eventos. El edificio cuenta también con Kiroletxea, la cual alberga a 41 federaciones territoriales de Bizkaia, a ASFEDEBI (Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia) y a KITEB (Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas "Bizkaia"). Es utilizada habitualmente para actividades de formación de técnicos y personal de arbitraje, así como sede social de federaciones para atender a sus clubes y personas federadas. Se utilizan las distintas salas y espacios comunes para reuniones, cursos y actos diversos.

SERVICIO DE MEDICINA

El Frontón Bizkaia cuenta con un servicio de medicina deportiva y biomecánica del deporte. Durante estos 10 años se han realizado más de 35.000 reconocimientos médicos deportivos a deportistas de distintos deportes. Y en el aspecto formativo, alumnos de grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte hacen sus prácticas universitarias en las instalaciones del Frontón Bizkaia, utilizando tanto el frontón de pared izquierda como el trinquete para las mismas. Jornada de pelota en conmemoración del décimo aniversario.

En la presentación se han presentado además los partidos que se disputarán durante la jornada del 19 de marzo, día en el que se cumple una década del primer partido disputado en el frontón. Se disputarán siete partidos en el frontón y cuatro en el Trinquete de 9:00 a 20:00 horas aproximadamente. Los partidos del Campeonato Parejas de mano profesional se retransmitirán en ETB y el resto de los partidos se podrán seguir a través de Facebook del Frontón Bizkaia. 3 Partidos en frontón: 9:00-10,00h Cesta: Alex Goitiandia- Danel Mandiola vs Jon Goenaga-Jon Mandiola 10:00-11:00h Remonte: 10:00h-13:00h Zaldua II -Zubiri vs Loitegi-Zaldua 11:00-12:00h Paleta cuero femenino: Maialen Rodriguez- Olatz Zulaika vs Uxue Agirresarobe-Maialen Landajo 12:00-13:00 h. Pala: Gaubeka-Gordon vs Fusto-Urrutia 15:30-16:30 h Mano femenino 17:00-20:00h Mano masculino: Campeonato Parejas Promoción- Jornada 12: Elordi-Garmendia vs Zubizarreta III-Uriondo Campeonato Parejas LEP.M -Jornada 12: Elezkano II-Zabaleta vs Peña II- Albisu Partidos en Trinquete: 10:00-13:00 h Campeonato Bizkaia de Clubs paleta goma trinquete Naroa Martínez (Lea Ibarra)-Naia Zugaza(Olarreta) Olatz Beitia (Lea Ibarra )- Maialen Rodríguez (Olarreta) Campeonato Bizkaia de Clubs mano trinquete (masculino) Ziarsolo (Adiskide)-Aristondo (Kurene) Campeonato Bizkaia de Clubs paleta cuero trinquete Mikel Zulueta (Lagun Artea)- Mikel Basterra (Danak ba)