Aburto: "Estoy cansado de videoconferencias, el objetivo es recuperar la relación presencial"

El alcalde de Billbao, Juan Mari Aburto, ha confesado que está cansado de videoconferencias: "Estoy cansado de plenos telemáticos, zooms, teletrabajo€ Creo que es muy importante recuperar las relaciones presenciales.

Ahora tenemos que respetar las normas sanitarias dada la situación sanitaria, pero el objetivo que tenemos que perseguir es volver a la presencialidad".

Juan Mari Aburto ha hecho estas declaraciones ha propósito de una propuesta de acuerdo consensuada entre el equipo de gobierno formado por PNV-PSE y EHBildu para mejorar la atención a la ciudadanía. "Las nuevas tecnologías nos ayudan pero no tenemos que perder la perspectiva. Hay espacios de este Ayuntamiento en los que es muy importante una intervención presencial", ha dicho.

Así, el Ayuntamiento ha aprobado seguir avanzando hacia una Administración Electrónica inclusiva que garantice el cumplimiento de las leyes a través del uso sensato, sostenible y respetuoso con las personas de las herramientas tecnológicas disponibles para ellos.

Además el Ayuntamiento combinará y adaptará con flexibilidad y en función de las neecesidades de cada momento canales presenciales, telemáticos y telefónicos de cara a garantizar un buen servicio de atención ciudadana que tenga en cuenta la diversidad de la ciudadanía.

La justificación de esta propuesta se basa en el conocimiento de que la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización dejando en evidencia tanto las fortalezas como las carencias de la administración electrónica. Por una parte, es una herramienta que puede agilizar los trámites y aligerar la carga de trabajo en la atención a la ciudadanía, pero conscientes también del riesgo de despersonalizar y deshumanizar la atención.

El concejal de EHBildu, Asier González, ha expuesto que "teniendo en cuenta la brecha digital por aspectos como la edad, género, lengua, socio-economía y capacidad digital, la solución no es solo mejorar las vías y equipos electrónicos. No todos nos manejamos con autonomía suficiente y muchas personas necesitan y agradecen interlocutores municipales que le entiendan y le atiendan a la hora de solucionar cualquier trámite municipal. En este contexto, se debe cuidar que la digitalización no aumente las desigualdades y exclusiones existentes".

La concejala de Participación Ciudadana, Ohiane Aguirregoitia, se ha comprometido a mejorar y poner todos los medios que supongan una mejor atención a los vecinos y vecinas de las villa.