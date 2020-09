Irailaren 10ean hasiko dira BLV-ART programaren ekintzak

BILBO. Hurrengo asteko ostegunean, irailak 10, Bilboko Udalak abiarazitako BLV-ART programak hasiera emango die antolatutako ekintzei. Egitaraua hamar egun iraungo ditu, irailaren 20ra arte, eta egun horietan performancea, antzerkia, dantza eta jarduera bereziak, besteak beste, galerietarako bisita gidatuak eta inguruko sortze-guneak egingo dira.

Bilbo Zaharra auzoa, kaleak eta espazioak izango dira, behin ere, BLV–ART programako proposamenen agertokiak. Programa, Bilboko Udalak antolatu du, auzoko kultura-eragile publiko nahiz pribatuekin elkarlanean. BLV–ART Kulturaren aldeko Plan Auzokizuna 2020an kokatzen da, auzoa osorik garatu eta birgaitzeko elementu dinamizatzaile gisa.

BLV–ART hilaren 10ean, ostegunean, Bilborock-en 20:00etan hasiko da Societat Doctor Alonso "Andrei Rublev- versión radiofónica" konpainia katalanaren performancearekin, Euskadin estreinatuko dena. Pieza honetan, soinu-espazioak garrantzi handia du: soinu-geruza guztiak sakon aztertzen dira eta Tarkovskyren eta haren inguruaren musika eta audioak gehitzen dira.

Irailaren 11n, ostirala, 20:00etan, BilbaoArten, Angela Millano koreografo eta performerrak "Tommy" performancea partekatuko du. Performance hori berriro dantzatzeko eta ez gelditzeko nahitik abiatzen da, eta beste gorputz batzuk aipatzeko moduak ikertzen ditu, norberaren gorputzean azaleratuz. Dantzan Bilaka 2019k babestu zuen ikerketa-proposamena da.

Asteburuan bi proposamen izango dira: bata larunbatean, hilak 12, 19:00etan, Berreginen Museoan, eta bestea igandean, Bilborock-en 19:30ean.

Berreginen Museoko hitzordua Las Bastardas taldearen eskutik etorriko da. Duela 5 urte sortu ziren Histeria Kolectiboaren babesean, sormen, esperimentazio, ezagutza, haustura, gorputz, kritika, amorru eta komunio artistiko eta politikoak bultzatzeko. Haren "Con+Sumo + Gusto" proposamena erabateko estreinaldia da, eta jende guztiarentzat dago diseinatuta.

Astea ahalik eta ondoen itxiko da, swing, mambo, calypso eta 50 hamarkadeko rock 'n' rollaren erritmoarekin, eta umore handiz, Juana Geyser-ek eta La Imaginaria banda musikalak irailaren 13an, 19:30ean Bilborocken aurkeztuko duten antzerki-musika-performanceari esker.

BLV–ART 2020ren azken txanpak irailaren 17an, osteguna, jarraituko du La Dinamikako (Eguzki Zubia) '3er acto' antzerki-zale guztientzako proposamen bereziarekin. '3er acto'-rekin aktore baten kamerinora joango gara funtzio bat egin ondoren. 57 urteko emakumea da, eszenan 35 urte dituen aktorea. Kamerinoaren intimitatetik odisea erakusten digu, jardunean jarraitzeko, eta nola ikusten duen bere gainbehera profesionala, dena delako: emakumea, adinekoa eta artista. Emanaldia 20:00etan hasiko da Bilborocken.

Hurrengo egunean Berreginen Museoak dantza garaikidearen proposamena jasoko du 19:30ean eta 20:00etan. Saio honetan, Blanca Arrieta koreografo beteranoak bi subjektu erakutsiko dizkigu, baita keinuaren bidez eboluzionatuko duen elkarrizketa mutua ere. "Las Sillas" da "Argh!" lan osoaren hasierako zatia. Okupatzen dugun lekua egonean, arnasten eta jolasten da, jakinik errepikatzen dena beti modu desberdinean esperimentatzen dela. Imajinatzeko eta sentitzeko, mugitzeko eta, hortik, loturak sortzeko denbora eta espazioa aldarrikatzea.

Irailaren 19an, larunbata, LOKKE/ Olatz de Andresen txanda izango da, Doppelgänger proiektuarekin. Proiektu hori espazio ez-konbentzionaletarako pieza ibiltari batzuetatik abiatzen da, eta bi ideia eta denboraren eraldaketa ditu ardatz. BLV-ARTen "Doppel-Leo" aurkeztuko da, eskulturatik ekintzara joatean mugitzen diren bi gorputz kamuflatu eta urtzen dituen kapsula koreografikoa. Bi sarrera izango dira: lehena 19:30ean eta bigarrena 20:00etan Berreginen Museoan.

BLV–ART programaren edizio berri honen amaiera hirukoitza izango da. Alde batetik, Larutan Danzak eta Input Danzak Bilbo Zaharreko Plaza hartuko dute igandean, hilaren 20an. 13:00etan, Larutan "Out of the blue" lana erakutsiko du. Dantza fresko eta dibertigarria da, eta askatasunez dantzatzeko, mugitzeko, deskonektatzeko eta errutinazkoarekin hausteko plazeraz gozatzeko beharretik sortzen da, ikusleek goza dezaten.

Ordu erdi geroago, 13:30ean, Input-ek "Imperfectas" dantza-pieza partekatuko du; errealitate zentzugabea eta zintzoa erakusten du, maitasunez eta onarpenez betetako mundua, proba- eta akats-espazioa, jolas-lekua.

Amaitzeko, Fusionarte Actividad Artística Sensorial-ek "Sin piel" eramango du Berreginen Museora. Erabateko estreinaldia da, zentzumenezko arte-jarduera bat (15 minutu) eta mahai-ingurua dituena. Bi emanaldi izango ditu: bat 12:30ean eta bestea 13:30ean. "Sin piel" Juanaren intimitaterako gonbita da. Bere historia ezagutu nahi duenarentzat irekitako gune sakona. Gorputza kanpoko emozioetatik isolatu nahi duen emakume baten barrurako bidaia emozionala.

Jarduera guztiek sarrera librea izango dute leku-kopurua bete arte, eta informazio guztia esteka honetan kontsulta daiteke: bilbaokultura.eus.

ARTY WALKS

Arty Walk irailaren 18an eta 19an, ostiralean eta larunbatean, 18:00etatik aurrera eta bi ordu inguru iraungo duen ekimena da. Arty Walks izeneko bisitetan, Bilbo Zaharra bizitzen ari den aldaketan kulturak duen garrantzia azalduko da, eta horrek eragina izan du inguru horretan sendotzen ari den arte-komunitate baten garapenean. Gainera, sormen-espazioen arduradunek parte hartzen dutenei haien ezaugarri bereziak azalduko dizkiete, eta, erakusketen kasuan, artistekin beren lanei buruz hitz egin ahal izango da.

Arty Walks-en edizio honetan parte hartzen dutenek (aldez aurretik izena emanda irailaren 13ra arte, cultura@bilbaocultura.eus helbidera mezu elektroniko bat bidalita) inguru horretan erreferentzia diren artistekin bisitatuko dute; besteak beste, Pikara Magazine, era guztietako gizarte-, politika- eta kultura-gaiak ikuspegi feministarekin jorratzen dituen kazetaritza praktikatzen duen proiektua; Caóstica, komunikazioaren, ikus-entzunezko produkzioaren, diseinu grafikoaren eta pedagogiaren munduko profesionalen kolektiboa; edo La Deriva Taller de curiosidades-Lurpeko Bitxiak, lurpeko habitat bat, ekoizpen eszeniko eta plastikorako, esku-hartze publikorako eta kaleko arterako.

HIRI ARTEA

Irailaren 18an eta 19an, Arty Walks- ekimenean parte hartzen duenak, Ruth Juanek, Bilbon bizi den Bartzelonako artista batek, Kontzeziaren Komentuan egindako horma-irudia ere bisitatu ahal izango du. Artistak berak aurkeztuko du obra.

Ruth Juan Bilboko San Frantzisko auzoan bizi da duela 10 urtetik, eta, orain, inguru hartako hiri paisaiari erantsi dio horma-irudi handi-handi bat, 100 metro ingurukoa, komentu horren harresian egina.

Ruth Juanen lanak hiria du ardatz, eguneroko bizimodua, gizarte auziak eta lankidetza proiektuak. Bilbao Arte Fundazioak beka bat eman zion 2013an, eta han sortu zuen lehen liburu irudiztatua, "Bilbo Zaharra, tolerantzia eremua". Gaur egun, hainbat proiektutan ari da irudiztatzaile freelance gisa, eta berak sortu du Juanita Makina marka. Liburuetarako marrazkiak nahiz umeentzako biniloak edo irudi grafikozko lanak nahiz horma irudi koloretsuak egiten ditu; horma-irudi horietako bost, preseski, Bilbo Zaharrean daude kokatuta, hala nola Marzana ostatuan, Gorte kalean, eta mintzagai dugun hau, Sortzez Garbiaren komentuan.

Komentua, gaur den egunean ere jardunean baita, 1861ean inauguratu zen. Gerra Zibilaren hasieran, 1936ko uztailaren 20an, talde armatuak sartu ziren bertara, eta erre egin zuten, eta komentua uztera behartu serorak. Ihes egitea lortu zuten, ostera, guardia eta miliziano batzuen bihotz onari esker, eta, 1946an, arkitektura multzo osoa berreraiki zuten, eta 1957an berrinauguratu zuten, San Frantzisko auzoaren bihotzean bertan. Hain zuzen, serorategi horretara eramaten dute hiriko emaztegaiek dozena bat arrautza, ezkontza egunean eguraldi ona izan dadin.

BLV–ART

BLV-ART programak kulturaren alde egin nahi du, kultura edukiz Bilbo Zaharra eta San Frantzisko auzoen garapena eta birgaitze osoa eragiteko eragiletzat. Bilboko Udalak antolatutako ekimen honen xedea da kultur espezializazioa eragitea inguru hartan, auzotarren eta bisitarien beharrei erantzunez.

OSASUN-SEGURTASUNA

Osasun protokoloak hertsiki beteko dira osasun segurtasun handiena bermatzeko. Era berean, maskara nahitaezkoa izanen da espazio itxi zein irekietan egiten diren ekitaldi guztietan.