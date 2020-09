Bilbao denuncia a 1.647 personas por incumplir las normas contra el covid

El 86% de las sanciones se refieren al hecho de no llevar mascarilla.

La Policía Municipal de Bilbao ha interpuesto un total de 1.647 denuncias desde que se declaró el final del estado de alarma, el pasado 18 de junio, y contabilizando las sanciones hasta el 31 de agosto. El 86% de las sanciones se refieren al hecho de no llevar mascarilla como medida de protección contra el coronavirus, según se desprende del análisis de situación realizado por el Area de Seguridad Ciudadana.

Según ha informado el Consistorio bilbaino, son infracciones contra la Orden de 18 de junio (y su actualización que implicó la restricción horaria en hostelería) y la Orden de 15 de julio dictadas por la Consejera de Salud. La primera de ellas regulaba una serie de medidas de higiene y prevención como la distancia personal de 1,5 metros o las limitaciones de aforo en la hostelería, entre otras.

Unas medidas, ha recordado, que se vieron ampliadas en la Orden de 15 de julio, ya que la situación epidemiológica "lo requería". De este modo, ha indicado, se estableció como obligatorio del uso de las mascarillas con independencia de la distancia interpersonal y se incidió en la prohibición del botellón, por citar dos ejemplos.

De esas 1.647 denuncias, el 86% hacen referencia al no cumplimiento de la obligación de portar mascarilla. En concreto, los agentes municipales han multado a 1.416 personas por infringir esta norma. Otras 130 sanciones se deben a la práctica del botellón, 31 al no mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, 28 a personas que permanecían en lonjas, 15 a locales de hostelería por incumplir horarios de cierre, 12 por fumar en vía pública sin mantener la distancia de seguridad, 11 por no mantener esa distancia en terrazas de hostelería y 4 por incumplimientos relacionados con los aforos.

El Ayuntamiento ha señalado que, como ha ocurrido con todos los cambios de normativa desde que se decretó el estado de alarma, la Policía Municipal ejerció su labor durante los primeros días con una actitud fundamentalmente informativa y pedagógica, priorizando el apercibimiento frente a la sanción.

En ese sentido, ha destacado que la evolución de las sanciones tiene "una clara tendencia ascendiente". Así, en junio se interpusieron 24 denuncias por no llevar mascarilla, en julio 282 y en agosto 1.110. "Los dos primeros meses (hasta el 18 de agosto) el número de sanciones es por tanto reducido, encontrándose únicamente picos ascendentes los fines de semana, en los que el tránsito de personas por la vía pública es más elevado", ha subrayado.

Del mismo modo, por barrios, se han concentrado más denuncias en aquellos por los que más gente transita de forma habitual, como Abando, donde se han registrado 422 sanciones; Casco Viejo, con 344 denuncias; Santutxu, con 120; y Basurto con 77.

En cuanto al horario en el que se han producido esas denuncias, destaca la franja de entre las 17.00 y las 20.00 horas como durante la que más sanciones ha interpuesto la Policía Municipal de Bilbao, con 489.