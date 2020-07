El cementerio de Begoña pasará a ser un parque sin renunciar a su historia

El futuro del cementerio de Begoña, una extensión de 7.000 metros cuadrados en una zona muy poblada de Bilbao, devolverá a los vecinos del distrito y al resto de los bilbainos un lugar de estancia y esparcimiento. Es una de las propuestas de mejora de los barrios recogida en el Auzokide Plana que en estos presupuestos cuenta con 56 ámbitos de actuación y 49,6 millones de euros hasta 2023. "Es una de las herramientas más importantes de participación ciudadana con el objetivo de favorecer la cohesión social y urbana", explicó el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

Las principales intervenciones priorizadas por los vecinos se acometerán a lo largo de cuatro años y, una vez definidos, el Consistorio dispondrá de 1,5 millones por cada distrito y año, salvo este ejercicio, que el presupuesto alcanza los 1,7 millones. Las propuestas presentadas por los vecinos y recogidas en este plan tendrán ahora un desarrollo y ejecución con mayor o menor celeridad en función de la complejidad del proyecto. En el caso de la transformación del cementerio en una zona estancial el Ayuntamiento quiere ser extremadamente cuidadoso para "hacer bien las cosas", señaló el concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza.

Se trata de un proyecto ambicioso por las posibilidades que ofrece, pero también delicado por su propia idiosincrasia como camposanto. Según adelantó Abaunza, "estamos reflexionando para ver cómo se puede compatibilizar la urbanización de parte del cementerio para generar zonas tranquilas y estanciales sin prescindir totalmente de la esencia de sus orígenes".

Compatibilizar ambos aspectos no es fácil, por lo que, según explicó Abaunza tras investigar "en cementerios europeos y estadounidenses, no hay una idea que reúna lo que nosotros queremos". Por eso, es posible que el proceso de reflexión lleve un tiempo hasta que finalmente den con la idea que plasme las aspiraciones municipales. Entonces, el concejal no descarta que se pueda convocar un concurso para el desarrollo del proyecto.

Otra de las cuestiones que tiene en cuenta el Consistorio es que de momento quedan aún algunas tumbas que nadie ha reclamado tras el llamamiento realizado desde Bilbao Zerbitzuak. En esos casos, si llegado el caso, siguen sin ser reclamados, la idea del área es recoger todos los nombres en un columbario. Si se encontraran restos de combatientes en las guerras Carlistas, serían llevados a sociedades autorizadas. Ante todas estas contingencias, el Ayuntamiento ha solicitado el asesoramiento del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro.

Eje comercial

Junto a este proyecto en los próximos años habrá otros ámbitos de actuación no menos interesantes y sobre todo demandados por los vecinos de todos los distritos de la villa.

Entre ellos destaca, en el distrito de Abando, la remodelación del entorno de la calle Rodríguez Arias. Abaunza señala que la idea es crear un corredor comercial porque se trata de un eje con muchos comercios. Entre otras actuaciones está previsto mejorar la iluminación y la ejecución de pasos rebajados en Elcano.

En este distrito también será sometido a estudio el plan de mejora de la plaza Indautxu. "Serán las decisiones de los vecinos las que determinen qué es lo que se hace. Si se ponen juegos para mayores, se cambian los columpios o se introducen otros cambios", adelantó Abaunza.

Hay proyectos en cada distrito, con la mejora de la accesibilidad como uno de los denominadores comunes en todos ellos. En este aspecto, Aburto subrayó que "vamos a mejorar la accesibilidad y eliminar las barreras arquitectónicas de nuestras calles, dinamizaremos los espacios verdes y estanciales de la ciudad como los parques, los juegos infantiles o los espacios deportivos al aire libre, e impulsaremos los corazones de barrio".

En esta línea de actuación se encuentra la mejora del entorno de los accesos al metro de Bolueta y los planes de mejora de Uretamendi y Betolaza, así como los de Artazu Bekoa y Goikoa y el Peñaskal.

Auzokide Plana

Propuestas

De la ciudadanía. Las propuestas de la ciudadanía de Bilbao llegan a través de los Consejos de Distrito, y contemplan, entre sus prioridades, mejoras para sus calles, plazas, parques o barrios en aspectos como la accesibilidad, la mejora del alumbrado, la renovación de las calles y del mobiliario urbano, la dinamización de los principales parques de la villa y la ampliación de aceras. La Ribera de Deusto, la parte alta de Uribarri, los parques de Europa, Doña Casilda, la Floresta o Eskurtze, Olabeaga, Arabella o el entorno de los accesos al metro de Bolueta son zonas mejorables.

49,6 millones

Presupuesto. El Ayuntamiento de Bilbao invertirá 49,6 millones en cuatro años en proyectos de mejora que contemplan 56 ámbitos de actuación dentro del Auzokide Plana 2020-2023. Las principales intervenciones priorizadas por los vecinos se acometerán a lo largo de cuatro años y, una vez definidos, el Consistorio dispondrá 1,5 millones por cada distrito y año, salvo este ejercicio, que el presupuesto es de 1,7 millones, 200.000 euros más.