Ugao sale a la calle en protesta por el incremento del coste de la vida

Vecinos de Ugao-Miraballes secundaron la tarde del viernes una manifestación convocada por diferentes colectivos de la villa en protesta por las serias dificultades que está provocando "una inflación disparada hasta cotas inimaginables hace unos meses, un carro de la compra que cuesta llenarlo un dineral, todo ello producido por el elevado coste del combustible para los vehículos, el gas y la electricidad", explicaron los promotores del acto.

Fue una manifestación claramente reivindicativa con pancartas con diferentes mensajes y acciones paralelas con las que se quiso poner en evidencia que "al final siempre lo sufren en mayor medida los más vulnerables, es decir, parados, pensionistas, autónomos, pequeñas empresas...".

En concreto, tras el lema Para llenar la cesta de género, no nos llega el dinero, hubo personas portando carros de la compra vacíos. La frase Las bombonas tenemos que sacar a pasear, pues no nos llega para poderlas rellenar fue acompañada de participantes portando, también en carros, bombonas de gas vacías.

Otro grupo de asistentes acudió a la protesta con candelas encendidas junto a la pancarta Tenemos que usar las velas porque para pagar las facturas no nos llegan las pelas. No a los desahucios. Y muy significativo fue la parte de la manifestación en la que personas empujaban vehículos en punto muertos porque, tal y como se explicaba en el lema del cartel, Lo tenemos que empujar porque el combustible no podemos pagar.