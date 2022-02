Imanol Arias, Naroa Intxausti o Pablo Ibarburu pasarán por el Social Antzokia de Basauri

Imanol Arias, la soprano Naroa Intxausti, el cómico Pablo Ibarburu o la danza de Malandain Ballet Biarritz, son algunas de las citas culturales que ha programado el Social Antzokia de Basauri para los meses de primavera. Teatro, humor, danza y música conforman un programa que incluye nombres conocidos de la escena estatal, junto con producciones vascas, a las que el teatro basauritarra siempre reserva un hueco. La oferta del Social está dirigida nuevamente tanto al público adulto como al infantil.

Tal y como han adelantado desde el Consistorio, "las personas pertenecientes al club Amigos/as de El Social podrán adquirir sus entradas en taquilla de forma exclusiva hasta el 28 de febrero". Para el público en general, y por todos los canales de venta, estarán disponibles a partir del 1 de marzo. En cuanto a la programación teatral, El Social acoge diversos espectáculos, en euskera y castellano, con Imanol Arias como nombre más conocido. En este sentido, el 29 de abril, a las 20.00 horas, la compañía vasca La Dramática Errante presentará la versión en euskera de una de las obras de la temporada en Euskadi, Altsasu. María Goiricelaya dirige esta reconstrucción teatral.

Un día después, el sábado 30, un amplio reparto encabezado por Imanol Arias pondrá en escena el clásico de Arthur Miller, Muerte De Un Viajante, "una demoledora reflexión sobre el ser humano que, como buen clásico, resulta tan actual hoy como cuando se escribió a mediados del siglo pasado". Habrá una única sesión, a las 20.00 horas. Asimismo el 13 de mayo, la compañía vasca Tartean, con Mikel Martínez y Sandra Fdez. Aguirre como protagonistas, representará Alderray, una obra en euskera de Patxo Telleria, quien se encarga también de la dirección (a las 20.00 horas). Se estructura como una narración de narraciones.

El 28 de mayo, a las 20.00 horas, la prestigiosa compañía Malandain Ballet Biarritz presentará dos coreografías: Mozart À Deux, con música de Wolfgang Amadeus Mozart y coreografía de Thierry Malandain, "con un cuerpo de baile de 12 bailarines, y Sirènes, con música de Antonio Vivaldi, coreografía de Martin Harriague, y 21 bailarines en escena".

Humor y música

El humor llegará de la mano de Pablo Ibarburu, el 2 de abril con La Hora De Pablo Ibarburu. El cómico, conocido por sus intervenciones en La Resistencia o El Intermedio se estrena en solitario con un show de stand-up comedy en el que "no faltarán sus infames imitaciones, sus divertidas anécdotas y la continua exploración de sus confusas emociones". Por su parte, Yllana presentará un espectáculo humorístico, donde la música adquiere un gran protagonismo gracias a su colaboración con el grupo The Primital Bros. El espectáculo se titula The Primitals, una divertidísima comedia musical a capela. Tampoco se han olvidado de la música.

Además, coincidiendo con el 29 aniversario del Social Antzokia, el 29 de mayo, el teatro ha juntado a la soprano Naroa Intxausti, a la mezzosoprano Marifé Nogales y al pianista Germán Ormazabal en un concierto homenaje a Pablo Sorozabal, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

También en mayo, el día 21, el Social Antzokia acogerá el espectáculo Euskal Pop Rock, uno de los conciertos del BAT (Basauriko Ahots-Musika Topaketak), certamen de masas corales organizado por Basauri Koral Elkartea. También vuelven los conciertos íntimos al escenario con el título Musika Gertu. Los días 1 de abril (Trigger: Poliedro Vol.1) y 6 de mayo (Noa & The Hells Drinkers: Craft Blues). Para los más jóvenes, Goazen 8.0 Kontzertua (3 de abril). El 8 de mayo, los payasos Pirritx, Porrotx Eta Marimotots presentarán su nuevo espectáculo Kuikui.