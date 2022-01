Galdakao convoca en marzo otra consulta sobre la segregación de Usansolo

El orden del día de la sesión plenaria que se celebra a las 18.00 horas de este jueves en el Ayuntamiento de Galdakao incluye dos puntos determinantes sobre el proceso de segregación de Usansolo. Uno de los asuntos que se somete a votación es la aprobación de una consulta popular a los vecinos del barrio que aún no tiene fecha fijada, pero que se quiere convocar a finales del mes de marzo.

Aunque el artículo 46 bis de la Norma Foral establece que dicha consulta no es obligatoria y que el resultado, en ningún caso, sería vinculante, el concejal de Usansolo Herria, Agustín Aizpuru, ha señalado este miércoles al respecto que el equipo de gobierno, en el que está integrado la plataforma junto a EH Bildu, Auzoak y Podemos, "considera que el proceso no puede culminar" hasta que los usansolotarras no se posicionen previamente "a favor o en contra" sobre la segregación de Usansolo del municipio de Galdakao. "Es importante tener su opinión y conocer los deseos de Usansolo, añade.

Otro de los puntos sobre los que se deberá posicionar este jueves la corporación municipal es la aprobación de la memoria realizada por la Comisión Mixta sobre la segregación Usansolo, un detallado informe sobre lo que supondría la segregación para ambos núcleos poblacionales. El documento recoge, entre otros aspectos, la viabilidad económica, el estudio cartográfico, la relación de puestos de trabajo y de servicios de los que dispondría el posible nuevo Ayuntamiento, entre otros aspectos la motivación y objeto de la separación, la viabilidad económica y social de las dos realidades que se conformarían, el estudio cartográfico que establece los límites territoriales tanto de Usansolo como de Galdakao, una estimación de sus presupuestos o la relación de puestos de trabajo y de servicios de los que dispondría el posible nuevo Ayuntamiento.

"El análisis ha concluido que no habría consecuencias negativas y que la nueva organización sería viable para los dos municipios. La Comisión Mixta aprobó dicha memoria y la remitió a la Diputación Foral de Bizkaia, quien también lo ha dado por bueno. Ahora corresponde al pleno municipal de Galdakao su aprobación", explica sobre esta cuestión el equipo de gobierno.





Dudas de EAJ-PNV

Para que ambas propuestas salgan adelante es necesario que sean apoyadas por mayoría de la corporación local, algo que está prácticamente asegurado con los votos favorables de los cuatro grupos que forman parte del equipo de gobierno: EH Bildu, Usansolo Herria, Auzoak y Podemos.

Sin embargo, EAJ-PNV, principal fuerza de oposición, considera que "los socios de gobierno del Ayuntamiento de Galdakao no están contando la verdad de este proceso" y recuerda que "lamentablemente, nos guste o no, existe una sentencia del Tribunal Supremo que imposibilita, actualmente, la segregación de Usansolo de Galdakao por no cumplir los requisitos legales para ello". Ante estas dudas y reticencias, la formación jeltzale anuncia que "ha hecho una pregunta al Secretario del Ayuntamiento para que sea él quien marque los tiempos y el ajuste a la legalidad de todo este proceso".

En caso de que finalmente los dos puntos sean aprobados, tanto el resultado de la consulta popular como la memoria sobre la segregación, se trasladarán a la Diputación Foral para que el departamento competente redacte la propuesta y la remita a la Comisión Jurídica Asesora. Posteriormente, este último órgano deberá emitir un dictamen basado en la propuesta que tendrá que ser aprobada por la administración foral y remitido, después, a las Juntas Generales de Bizkaia, institución que tendrá la última palabra.

El Ayuntamiento de Galdakao prevé que todos estos trámites podrían concluir antes de verano. De ser así, sería el broche final a un proceso que comenzó en 1998. Tras varios intentos y la aprobación de una norma foral en 2012 que impedía las desanexiones de Bizkaia, un cambio de esta normativa en 2015 propició que fuera posible recuperar el viejo anhelo de los vecinos de este barrio de Galdakao que apoyaron de forma mayoritaria la separación en una consulta popular celebrada el 23 de noviembre de 2014, con 1.964 votos a favor.