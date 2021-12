El PNV pide no cobrar la tasa de terrazas en Arrigorriaga

EAJ-PNV de Arrigorriaga ha solicitado al equipo de gobierno de la localidad que "durante el ejercicio 2022 en su totalidad, evite proponer nuevamente el cobro de terrazas a la hostelería ya que este sector necesita de más tiempo para poderse recuperar económicamente y para volver a trabajar con normalidad", declaró su portavoz, Sonia Rodríguez, durante el turno de ruegos y preguntas del último pleno municipal.

Y es que, el orden del día de la sesión incluía la propuesta de activar, de nuevo, el cobro de este gravamen que fue eliminado, de manera temporal, para paliar los efectos económicos de la pandemia en el sector. Sin embargo, pocas horas antes de la celebración del pleno, la alcaldesa comunicó a los grupos de oposición la intención de su gobierno de retirar el punto ante la preocupante evolución al alza de los casos de covid-19 en Euskadi. Así ocurrió, finalmente, pero Rodríguez incidió en el hecho de que "la voluntad de este equipo de gobierno era cobrar la tasa a hosteleros, por un afán meramente recaudatorio y la propuesta se presentó en comisión en un momento en el que los datos del covid eran pésimos y ya todo el mundo estaba diciendo de que esto iba a peor".

Para la formación jeltzale, "no se puede olvidar tan rápido que Arrigorriaga ha sido uno de los municipios que más tiempo ha estado en rojo y que, por tanto, su hostelería ha sufrido bastante más que la de otros municipios". Además, recordó que "este ayuntamiento no tiene ninguna necesidad económica como para tener que aplicar el cobro de esta tasa", tanto es así que "durante el próximo ejercicio volverá a disponer de un abultadísimo remanente de tesorería, luego 4.000 euros de recaudación por el cobro de esta tasa no iban a suponer nada a las arcas municipales". Por último, pidió "respeto hacia un sector que lo ha pasado y lo sigue pasando muy mal y no es de recibo que a escasas cuatro horas del inicio del pleno se adopten decisiones de este calado sin haberlas valorado adecuadamente".