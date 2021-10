Basauri se une al reto de lograr que atletas con síndrome de Down compitan en los Juegos

Las palabras reto y solidaridad son habituales para Javi Conde, atleta paralímpico con un gran palmarés deportivo y presidente de la Federación Vasca de Deporte Adaptado, así como del Club Ascensores Bertako Javi Conde de Basauri. También para Jon Salvador, compañero infatigable de Conde, con el que suele realizar muchos de sus retos solidarios. Ahora, desde hace unos meses, tanto estos dos deportistas, como madres y padres de atletas del club de Basauri y los propios miembros del club, han unido sus fuerzas por una causa: que en los próximos Juegos Paralímpicos haya una categoría específica para deportistas con síndrome de Down.

"También estamos peleando para que en ese gran evento que son los Juegos Paralímpicos, haya más deportistas con algún tipo de discapacidad intelectual". Para ello, se han propuesto realizar varios retos con el objetivo de visibilizar esta inquietud y seguir así su apuesta por la inclusión en el mundo del deporte. Los retos consisten en subir varios puertos que de algún modo tienen un significado especial; bien porque son muy duros, porque han sido escenarios de grandes batallas deportivas, etc. Por ahora ya han realizado varias de estas ascensiones, siempre corriendo, y siempre llegando a la "meta", siempre avanzando por un objetivo. El primero de estos retos les llevó cerca de Basauri, hasta Orduña. Un poco más lejos tuvieron que viajar para subir Peña Cabarga, en Cantabria. Siguiendo por el norte, el tercer reto los llevó hasta Galicia, para tratar de correr en el Mirador de Ezaro. En todos estos hitos no han estado solos, ya que "o bien atletas del club e incluso otros deportistas se han unido a alguno de ellos", comenta.





Atletas del club así como sus aitas y amas completan retos deportivos para visibilizar la petición.

Pero no se han parado después de completar esas tres primeras pruebas. Es más, ya tienen otras dos organizadas. La primera, que será la cuarta en el global tendrá lugar mañana martes en Sa Calobra, Mallorca. La quinta, a finales de mes los llevará hasta La Pandora, en Andalucía. Para Conde "es una manera de poner nuestro granito de arena, de ayudar a visibilizar lo que creemos que es un problema, y algo que además creemos que sería positivo". De todo esto se queda con la unión de la gente del club, así como "con el apoyo de mucha gente". En este sentido, ya han estado incluso con la senadora del PNV Almudena Otaola, quien ya reclamara en el Senado la creación de una categoría específica para deportistas con síndrome de Down en los Juegos Paralímpicos. En esta lucha se han puesto al frente también la madre y el padre de Mikel García, atleta del club basauritarra que en los últimos años ha cosechado resultados impresionantes. La iniciativa #DownParis2024 va haciéndose fuerte. Conde hace hincapié en que se trata de una inquietud que el club comparte y por la que "estamos trabajando".

Según Conde, los datos hablan por sí solos, y es que en los últimos Juegos Paralímpicos, "había unos 1.617 atletas, de los cuales solo 63 tenían algún tipo de discapacidad intelectual". "No puede ser que se den este tipo de circunstancias en el mayor escaparate del deporte paralímpico, como son unos Juegos". En cuanto a la presencia de una categoría propia de síndrome de Down, Conde explica que "no es que no puedan estar en los Juegos, sino que tienen que competir con atletas que no tienen su misma discapacidad, y eso no es del todo justo".