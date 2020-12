Basauri aprueba las cuentas de 2021 y el nuevo PGOU

El Ayuntamiento de Basauri celebró el martes el último pleno municipal de este 2020. En este se dio luz verde a temas importantes como los presupuestos de 2021, así como a la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En cuanto a las cuentas de cara al año que viene, se han visto condicionadas por el descenso de los ingresos. De esta forma, se ha aprobado un presupuesto de 51,8 millones de euros, un 6,2% menor que el de este año. Debido a la situación provocada por el coronavirus, y tal y como explica el alcalde Asier Iragorri, se trata de "un presupuesto de contención, elaborado desde la responsabilidad, para poder hacer frente a la crisis. Un presupuesto realista y posibilista, en el que la premisa es mantener todos los servicios y prestaciones a la ciudadanía, blindar la protección a las y los basauritarras más vulnerables y apoyar al tejido económico del municipio".

La reducción de ingresos "es una consecuencia directa de la menor actividad económica general a causa de las medidas adoptadas frente al covid-19, sumado a que el Ayuntamiento de Basauri ha congelado las tasas e impuestos municipales con el objetivo de aligerar la carga de la economía familiar de las y los basauritarras municipales en este coyuntura de crisis". Esta caída de la previsión de ingresos corrientes "afecta irremediablemente a la capacidad de inversión, que va a ser testimonial", limitándose a algunas partidas como la de rehabilitación de centros educativos (100.000 euros) o la destinada a eficiencia energética, apunta Iragorri.

No obstante, se seguirán llevando a cabo pequeñas acciones de mantenimiento y mejora de barrios que facilitan el día a día a las vecinas y vecinos. Además, según el primer edil, "si queda algo de remanente o hay alguna partida que en 2021 al final no podamos gastar, nuestra intención es destinar parte de ese dinero a atender las necesidades de los barrios, eliminar barreras arquitectónicas, mejorar zonas de esparcimiento, etc.". En cuanto a algunos datos, cabe destacar que el presupuesto para Política Social y Servicios Sociales será de 7,5 millones de euros, "una cifra que proporcionalmente confiere a este área un peso mucho mayor que en 2020 en el presupuesto global del Ayuntamiento, que se ha reducido un 6,1%".

Comercio, hostelería, pymes y autónomos/as también estarán en el foco de acción del equipo de gobierno, "con un aumento de 207.000 euros en la partida para las áreas de Comercio y Promoción Económica". Parte de este incremento se destinará a financiar las ayudas para "inversiones en instalación de equipamiento, adquisición de material y medidas de seguridad y prevención del covid-19 de comerciantes y hosteleros que ha puesto en marcha el Ayuntamiento este año y seguirá el que viene", y otra parte será para ayudas al sector de la hostelería, que habrá que ir concretando de aquí a que se puedan conceder.

Desarrollo urbanístico



El pleno también dio luz verde–por unanimidad– al nuevo PGOU. El documento mira hacia el Basauri del futuro, y da forma al desarrollo urbanístico del municipio en las próximas décadas. Se trata de un documento que persigue un desarrollo "sostenible, comprometido con el medio ambiente, que nos va a permitir regenerar áreas obsoletas, degradadas o con problemas de accesibilidad, planificar el suelo residencial necesario para satisfacer la demanda de vivienda y disponer de más suelo para albergar nuevas actividades económicas en el municipio", explican desde el equipo de gobierno.

En el PGOU se muestra la voluntad de "seguir trabajando para el soterramiento o desaparición de las vías de Renfe (ADIF) y FEVE (ETS) a su paso por San Fausto, Bidebieta, Kareaga Behekoa, Pozokoetxe, San Fausto, Ariz y Urbi", así como que las viviendas de la calle Larrazabal "se incluyan en la regeneración del entorno de Laminados Velasco, integrándolas en una Área de Rehabilitación Integral". También se incide en llegar a acuerdos con Sepes para poder desarrollar el área de la Baskonia y en recuperar los suelos del cuartel de la Policía Nacional y la cárcel, "así como de seguir trabajando para que un futuro se posibilite una modificación puntual del PGOU en dichos ámbitos".

Rehabilitación viviendas

San Fausto. El Ayuntamiento de Basauri ha concretado ya las ayudas que destinará a la rehabilitación integral de los edificios de viviendas de San Fausto 13, 20 y 22. El equipo de gobierno aprobará de forma definitiva la concesión de dichas ayudas, por valor de 300.000 euros en el próximo pleno municipal. El Plan de Regeneración Urbana de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe contempla el mantenimiento y consolidación de los citados edificios de viviendas, por lo que se optó por conceder ayudas para su rehabilitación. La cuantía de la ayuda se establece en un 50% del presupuesto de la obra de rehabilitación, con un máximo de 140.000 euros para San Fausto 13 y 160.000 euros para San Fausto 20 y 22