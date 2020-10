Pedro Lejarza se reta a sí mismo para ayudar a Aspanovas

No será nada sencillo, pero por intentarlo no será. Pedro Lejarza intentará recorrer 99 kilómetros en unas 20 horas, en una prueba muy dura y con la que está recaudando fondos para ayudar a Aspanovas, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Bizkaia. Este reto solidario consiste en realizar tres veces el recorrido de la carrera Gorbeia Suzien, una prueba deportiva incluida en el circuito de la copa del mundo Skyrunning 2020, que este año no se ha celebrado debido a la pandemia y que supone un desafío muy duro para el zeanuriztarra.

La cita comenzará a partir de las 00.00 horas, Lejarza partirá desde el barrio de Eleizondo. Si todo discurre como ha planteado, espera completar el reto en unas 20 horas. Por delante tendrá 99 kilómetros y un duro recorrido que seguro, lo pondrán a prueba en varias ocasiones. El reto solidario lo realiza con el objeto de recaudar fondos a favor de Aspanovas. Todas aquellas personas que quieran colaborar pueden comprar un dorsal por 5 euros. Estos dorsales se pueden adquirir en las tiendas y bares de Zeanuri.

Además, para realizar el reto, el deportista de Zeanuri cuenta con la colaboración de Gorbeia Suzien, el Ayuntamiento de Zeanuri y otras asociaciones y comercios de la localidad arratiarra. El corredor zeanuriztarra iniciará el reto en el barrio donde vive, Eleizondo, frente a su domicilio. Concretamente partirá desde el punto donde se encuentra la cruz conmemorativa del centenario de la cruz de Gorbeia, diseñada por el artista Nestor Basterretxea.

Después de tomar la salida, seguidamente descenderá al casco urbano de Zeanuri y continuará ascendiendo en busca de la cima del Gorbeia. Pasará también por las peñas de Lekanda y Aldamin. El recorrido tiene un desnivel positivo de 7.200 metros y un desnivel acumulado de 14.400 metros. La idea le surgió al ver que "este año no iban a hacer la Gorbeia Suzien y porque se necesita mucha ayuda en estos momentos en los que muchos recursos están siendo destinados a luchar contra el covid-19". Lejarza está muy concienciado con causas solidarias como la lucha contra el hambre o el cáncer, y aunque es su primer reto solidario, espera poder seguir colaborando de alguna manera.

No obstante, aunque sabe de las dificultades de este reto, y "más aún con el tiempo que se espera, creo que estoy preparado aunque puede que necesite alguna hora más". Lo importante para él es que "la gente está colaborando y ya se han vendido la mayoría de dorsales, además de que hay gente que está haciendo donaciones particulares", cuenta. El zeanuriztarra espera que no haya tanto barro como para hacer imposible la práctica deportiva y se ha preparado concienzudamente para el reto, que espera completar por una buena causa y para buscar una mayor concienciación.