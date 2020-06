Galdakao pone en circulación 10.000 bonos para compras

Galdakao – Desde el Área Promoción Económica, Comercio, Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Galdakao, Behargintza, en colaboración con Galdakao Dendari Elkartea, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña extraordinaria Bonodenda Galdakao 2020. Se pretende que esta iniciativa pueda ayudar a incentivar la compra en el sector comercial, hostelero y de servicios del municipio, para hacer frente a los efectos de la pandemia. Así, el Consistorio sacará a la venta 10.000 bonos a partir de este lunes, y la campaña durará todo el verano, hasta el 20 de septiembre.

El bono costará 10 euros y tendrá un valor de 15 al canjearlo en los establecimientos adheridos a la campaña. Ya se ha abierto el plazo a comercios y establecimientos hosteleros de Galdakao que quieran participar, pudiendo hacerlo hasta el 15 de julio en las Oficinas de Dendari Elkartea. Para comprar los bonos, únicamente se podrá pagar con tarjeta de crédito, desde el día 22 de junio en las oficinas de Dendari Elkartea en la Plaza Muguru S/N.

Se podrán comprar los lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 14.00 horas y los martes de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. También en Usansolo, en la calle Oletxe, 19 (jueves de 16.00 a 18.00). Quienes adquieran los bonos "podrán utilizarlos desde el día 22 de junio hasta el día 20 de septiembre de 2020, ambos inclusive. Transcurrido dicho plazo, perderán su validez como medio de pago", indican responsables municipales.

Condiciones de uso En cuanto a las condiciones de uso, el bono "deberá usarse de una sola vez y solamente en los comercios adheridos a la campaña". Además, "si el importe de la compra es inferior al valor del bono, no se devolverá cambio alguno en efectivo". Por otra parte, estos bonos no son canjeables por dinero en efectivo, y "en caso de que se produzca una devolución del producto comprado, el establecimiento deberá emitir un vale por el importe íntegro de la compra, no siendo posible la devolución de dinero en efectivo". Asimismo, los bonos son acumulables.