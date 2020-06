Galdakao se queda sin colonias urbanas

Galdakao – La recomendación de Eudel de "suspender la actividad de colonias de verano y de día" ha sido la clave para que el Ayuntamiento de Galdakao tome la decisión de cancelar las colonias urbanas de este verano, "aunque los niños y niñas merecen disfrutar del tiempo de ocio tras tantos días de encierro, la salud es lo primero".

Tal y como informaron desde el Consistorio, "una vez sopesadas todas las opiniones, teniendo en cuenta que estamos a menos de un mes del inicio de las colonias, y que por razones de aforo en ningún caso se podría satisfacer ni siquiera la mitad de la demanda existente en Galdakao y Usansolo, el Ayuntamiento mantiene la decisión de no organizar las colonias". Para paliar un poco el cese de las colonias, desde el Área de Euskera municipal "se está preparando un programa de actividades acorde a la situación, para ofrecer un espacio de ocio en euskera durante las vacaciones".

Otra de las circunstancias que ha influido en la decisión ha sido que "este año tocaba licitar el servicio de colonias", que a consecuencia del estado de alarma quedó en suspenso. Por ello, desde la administración local se subrayó que "la no organización de las colonias no supone gasto para las arcas municipales" ya que no hay ningún contrato en vigor que le vincule con ninguna empresa prestataria de este tipo de servicios.