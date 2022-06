El 70% de las empresas creadas con ayuda foral perviven tres años

Ayudar a crear empresas es una filosofía que la Diputación Foral lleva a rajatabla en todos sus departamentos desde las grandes firmas a emprendedores que se buscan la vida en solitario.

Y lejos de creer que el dinero público invertido se pierde, los datos aseguran que no es así, al menos en las inversiones de pequeñas empresas y emprendedores que atañen al área Empleo, Inclusión Social e Igualdad.

Su titular, Teresa Laespada, repasó ayer jueves en Juntas Generales a petición de los grupos de EH Bildu, PNV y PSE, la actividad puesta en marcha en los últimos años en materia de políticas activas de empleo y de apoyo a iniciativas emprendedoras. La acompañó la directora de las sociedad foral DEMA, María Victoria Riol Rojo, que expuso también la labor que realizan en diferentes programas.

La diputada mostró su satisfacción por el desarrollo de los programas desde 2015 destacando en referencia a los dos últimos años como "la capacidad de emprendimiento sigue con mucha vitalidad a pesar de la pandemia y de las circunstancias económicas". Aportó datos para avalarlo.

Desde hace siete años su departamento ha apoyado la generación de 7.036 empresas lo que ha supuesto la creación de un total de 7.858 puestos de trabajo, de los que el 52% fueron mujeres, el 24% menores de 30 años y el 28% mayores de 45, colectivos todos ellos a los que les cuesta mucho más encontrar un empleo. En este periodo, el departamento de Laespada ha movilizado un total 36,4 millones de euros.

En cuanto a la supervivencia de los negocios, según los datos del año pasado, seguían activos el 84% de los creados dos años atrás, mientras que el índice de los generados tres años antes se situaba en el 70%, lo que demuestra que son "apuestas empresariales sólidas y resilientes", indicó la responsable foral.

Así mismo incidió en que se está "apoyando un emprendimiento con garantías" a través de "formación, asesoramiento y apoyo" con una concesión de ayudas a través de concurrencia competitiva y en colaboración y coordinación con el ecosistema del emprendimiento vizcaino.

El decreto foral de este tipo de iniciativas tiene el presente ejercicio un presupuesto de 5.590.000 euros, superior en más de 200.000 euros al del año pasado.

Los resultados de esta apuesta por el apoyo a la apertura de nuevos negocios se verá más adelante, ya que el plazo para acogerse a este apoyo económico "de entre 5.000 y 15.000 euros", finaliza el próximo 31 de junio. Solo en la convocatoria de 2021, se abrieron "1.171 empresas" y se crearon "1.259 empleos", unas cifras que reflejan una capacidad por crear negocios propios con mucha base.

La diputada mostró su empeño en no dejar a nadie atrás al afirmar que "no podemos permitir que ninguna iniciativa emprendedoras que sea viable caiga en saco roto". Consideró que "no podemos despilfarrar el capital social, económico, de conocimiento de negocios rentables que bajan la persiana por falta de relevo". Por eso Laespada invitó al 30% de emprendedores que no pudieron continuar con su proyecto empresarial a seguir insistiendo, ya que "dos años después" pueden volver a pedir ayudas.

Así mismo, puso encima de la mesa como las políticas e inversiones se están dirigiendo a ampliar la base emprendedora a colectivos como personas desempleadas, otras que quieren mejorar su puesto de trabajo o los referidos reemprendedores. Y mostró su interés en el cuidado la supervivencia de los proyectos con iniciativas como la Consolidación Empresarial y añadiendo ámbitos como el reemprendimiento como la transmisión empresarial con programas como el recientemente presentado NegoziOn.

Al detalle

Portal de empleo será activado próximamente

La directora de DEMA María Victoria Riol informó que está "a punto de ver la luz" el Portal de Empleo de Bizkaia, donde se incluirán toda la oferta foral en materia de empleo y emprendimiento.

Con garantías Con un seguimiento posterior

La Diputación no solo aporta dinero, también da formación, asesoramiento y apoyo posterior para afianzar estos proyectos.

Reemprendimiento volver a intentarlo es posible

Laespada animó a los que perdieron su negocio antes de tres años a que volvieran a intentarlo con nuevas subvenciones forales.