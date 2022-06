Naizen, el apoyo para conocer una realidad

"Somos el sostén emocional de las familias con una vivencia tan difícil". Así define Bea Sever, portavoz de Naizen, la Asociación de Familias de Menores Transexuales. Esta entidad nació como evolución de Chrysalis Euskal Herria y apuesta por "crear una red de apoyo para las familias y dar a conocer a una realidad" que durante mucho tiempo se ha escondido. "Hemos avanzado porque era una realidad inimaginable, no entraba en nuestra realidad y ahora es más visible", afirma Sever. De hecho, subraya que "esto no se elije. Es el camino más difícil". Naizen ofrece "un apoyo emocional que permita llorar y hacer un duelo", lo que "anima mucho" y logra que la sensación de "estar solo" ante esa situación no sea tal.

La evolución social y los cambios que se han producido en los últimos años han provocado que la transexualidad sea más conocida y entendida. "Expresiones como que cada cual sea lo que quiera significan que no se ha cambiado a nivel mental. Aunque no son de mala fe. Va a costar que desaparezcan esas frases", apunta Sever quien pone en valor el trabajo que han hecho los adultos. "Gracias a esa labor se ha visibilizado un poco. Aunque no hemos conocido más que casos aislados. Ha habido hombres transexuales que no conocían a nadie trans".

El crecimiento de la ultraderecha y el discurso de odio que está creando se está reflejando en la sociedad. "Se les están dando alas. Y ahora empiezan a haber gritas en la sociedad porque están calando ciertos bulos", asegura la portavoz de Naizen. "Esperemos que la radicalización de los discursos no suponga un paso atrás", insiste.

Para que el calado de esos mensajes no sea efecto, Sever tiene una solución: educación. "Hay que seguir trabajando en el ámbito legislativo pero lo que siempre tiene que haber es información sexual desde la infancia para que se integre en la sociedad y tomarlo con naturalidad", destaca. De hecho, según la portavoz de Naizen, transmitir esos mensajes es "más fácil hasta los 7 años" y cada vez hay más material adaptado para poder hacerlo con garantías. Sin embargo, la preadolescencia y la adolescencia son épocas mucho más complicadas para los menores transexuales. "Hay más problemas en 5ºy 6º de Primaria y en 1º y 2º de ESO", expresa Sever. Para ello, el apoyo de "padres, madres y profesorado" se presenta como vital para que no se produzcan situaciones de discriminación.

Iniciativas como los baños públicos unisex, Sever las considera positivas siempre y cuando se "garantice la segurdidad". De hecho, para ella los más importante es que cada personas elija el baño que "quiera" sin que etiquetas le indiquen cuál usar.