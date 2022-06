Puesta de largo de la Euskal Sagardoa en el Museo Guggenheim de Bilbao

En copa de cristal y con el titanio del Museo Guggenheim de fondo Euskal Sagardoa ha presentado este lunes la nueva sidra de la cosecha 2021. La capital vizcaina se convierte este año en el escenario de un evento que culminará esta noche con una cena maridaje para un centenar de personas en el atrio del museo donde los asistentes podrán degustar las 75 sidras diferentes de 49 productores de sidra de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. Según ha explicado el coordinador de la DO Euskal Sagardoa, Unai Aguirre, uno de los objetivos que se ha marcado el Consejo Regulador es fortalecer la presencia de la Euskal Sagardoa en la hostelería, así como continuar trabajando en otros canales de venta. "Entre los retos es que la sidra se incluya en la carta de restaurantes y bares", ha comentado, al tiempo que ha animado a los consumidores a que degusten un producto que emana de la tierra. "Antes de que la sidra llegue a la botella o a las bodegas hay mucho trabajo y esfuerzo por parte de los productores", ha añadido.

Entre los eventos que se han programado para este año El Arenal bilbaíno acogerá los días 1 y 2 de octubre la fiesta de la sidra, un cita en la que los clientes podrán conocer y degustar la amplia variedad que hay dentro de la DO. "La bebida ha evolucionado. Se ha adaptado a los nuevos tiempos y queremos que se conozca y que forme parte de las mesas en restaurantes", ha lanzado Aguirre.

La presidenta de la DO, Oihana Gaincerain, ha explicado que las sidras de la DO de este año son más equilibradas, aromáticas y con algo menos de graduación. "Ha sido un año con mucha cosecha de manzana lo que ha posibilitado la opción de elaborar diferentes sidras". Por su parte, la diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia Antxustegi ha tendido la mano a la DO para continuar con la labor de mejorar y fomentar un producto, ha dicho que en Bizkaia se cuida y con el que se lleva trabajando de la mano de los productores vizcaínos. "Es un sector clave, estratégico que, además cuidan el medio ambiente y el entorno de los caseríos".

DIFERENTES SIDRAS



Cada sidreros y cada sidra tiene sus características. En esta línea, según han destacado se lleva tiempo viendo cambios en el producto que lo convierten en un producto único en el mundo, elaborado con 106 tipos de manzas, 24 son las más utilizadas. "Todas las manzanas son variedades autóctonas", ha aclarado Unai Aguirre.

En la presentación de la cosecha de la Euskal Sagardoa, el viceconsejero de Agricultus, Pesca y Políticas Alimentarias del Gobierno vasco, Bittor Oroz ha hecho una valoración positiva de la cosecha del año pasado y ha recalcado es esfuerzo que realiza el sector para adaptarse a los cambio manteniendo la calidad de un producto de aquí. "Las cifras lo dicen todo. En 5 años contamos con 49 sidras, 250 productores de manzana; 500 hectáreas; 6 millones de kilos de manzana y 3,5 millones de litros de sidra en la DO. Todo esto es fruto del trabajo", ha añadido Oroz.

Respecto a 2021, las sidrerías han tenido más oportunidades laborales y han aumentado una media del 25% las reservas al año pasado. Las catas guiadas que se realizan han aumentado en reservas, una oportunidad excelente para profundizar en un producto de calidad y único.

CENA EN EL GUGGENHEIM



El atrio del Museo acogerá una cena en la que los cien asistentes podrán degustar las diferentes sidras denominación origen Euskal Sagardoa que estarán armonizadas con los platos elaborados por el restaurante Nerua, basados en producto local. En esta cena maridaje participarán los distribuidores y representantes del mundo de la hostelería y el rétalo, así como las distintas administraciones y miembros del sector de la sidra entre otros.