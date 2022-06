Selección de nervios en Selectividad

8.45 horas de esta mañana de miércoles. Segunda planta de la Facultad de Economía y Empresariales ubicada en la calle Elcano de Bilbao. Aula 01.3. Los nervios se palpan en el ambiente. 54 chavales y chavalas acaban de sentarse separados por uno o dos asientos en varias mesas corridas. Encima del pupitre, el DNI, la matrícula con los códigos de las materias de las que se van a examinar, varios bolígrafos y typex para borrar errores.

Un profesor intenta relajar el ambiente dando las instrucciones del examen de Euskera mientras las ventanas abiertas dejan pasar la normalidad de un día totalmente extraordinario para ellos. A las 9.00 horas se cierran las puertas. Empieza la selectividad del curso 2021-2022.

La ahora llamada prueba EAU, la Evaluación para el Acceso a la Universidad, llevará entre hoy, mañana y pasado a cerca de 12.700 jóvenes vascos, 6.038 de ellos en Bizkaia, a la prueba académica más determinante de su vida hasta la fecha. La Universidad del País Vasco ha vuelto a la rutina de organizar los exámenes en diferentes facultades del territorio olvidando las citas de los dos años anteriores marcadas por la pandemia del coronavirus.

Últimos repasos antes del primer examen. Oskar González

Ya antes de las ocho de esta mañana varias decenas de bachilleres esperaban en el entorno de la conocida antes como Escuela de Comercio. Cuadrillas de chicos y chicas protagonizan un murmullo de comentarios y miedos especulando el tema que podía caer en el primer examen de la mañana, un comentario de texto en euskera.



Muchos de los opositores a estudiar carreras universitarias o diferentes grados de dos o tres años repasaban en comandita algunos de los temas que podían caer en el segundo examen matutino, el de Historia. También se podía observar a algunos empollones solitarios, apartados de la atestada puerta del centro universitario, enfrascados en sus notas y a cubierto del fino sirimiri que empezó a caer en Bilbao.

Para Javier y Carolina, del centro Sopeña, no era augurio de mala suerte. "Que va, solo queremos que acabe este día cuanto antes e irnos ya de vacaciones" exclama el joven mientras sostiene en la mano la carpeta con folios debidamente subrayados con verde fosforito.

La tensión que se masca en el ambiente se acrecienta cuando llega la hora y los 570 alumnos citados en Elcano acceden al hall del centro y se dirigen a los dos carteles donde les explican a que aula tienen que dirigirse en función de su apellido y el tribunal 18 o 19 que les haya tocado. Escalera arriba, despistados, buscan su espacio en un centro desconocido que ya rezuma Universidad por todos los rincones. Otra espera. Ahora a que un profesor les llame uno por uno para entrar y que les ubiquen en los pupitres.

Por orden alfabético

En el áula 01.3 les toca a los que se apellidan entre Abaitua Varcarcel y Cortazar Barcida. El requerimiento empieza y de los cinco primeros ninguno responde. "Mal empezamos", dice sonriente el profesor. Falsa alarma. Luego todo empieza a fluir y llegan también los despistados que no habían oído su nombre y ahora quieren acceder dentro. Tendrán que tener paciencia, No entrarán hasta concluir el listado.

Por encima, vigilando todo el proceso está la presidenta del Tribunal 19. En su regazo, un sobre que a todos los alumnos les hubiera gustado echar un vistazo ayer. Contiene los exámenes que repartirá en unos minutos y ni a los periodistas les dice cual es el tema que ha caído, no solo en ese aula si no para todos los alumnos que pasan la prueba hoy.

Aunque experta en estas lides de cursos anteriores reconoce que también es un día especial para ella "porque lo es para todos los alumnos" y comenta que poco antes en la calle "un vocal me ha dicho como un chaval le decía a otro: Que no, que a ti no te toca aquí, que tienes que ir a Sarriko". Las anécdotas son infinitas cuando la tensión es integral.



Para unos cuantos el primer embate de la EAU acabará esta misma mañana. Son los que solo pasan las pruebas comunes porque su destino preferido es el de grados de menos tiempo de estudio. Para otros, los que han optado por buscar nota para cursar carreras de cuatro años o más tienen otra cita esta tarde para examinarse de asignaturas optativas que van desde Química o Latín, pasando por Diseño o Geología hasta llegar a Economía de la empresa o Cultura audiovisual. Todo depende de la carrera a que quieran optar.

Las pruebas continúan el jueves con otras materias como Lengua castellana, Matemáticas, Griego o Geografía y finalizan el viernes con Inglés como asignatura para todos y Filosofía, Física o Alemán para las optativas.

Con las pruebas superadas resta esperar a la nota, un guarismo de gran importancia depende de la carrera a la que se opta. Será otra espera que concluirá al mediodía del próximo jueves 16. A esa hora se colgarán los resultados en la web de la Universidad Publica Vasca. Y si no ha habido suerte, hay otra oportunidad el próximo mes de julio.