Los vizcainos recibirán la declaración en sus casas desde hoy lunes

A partir de este lunes, 4 de abril, la Hacienda empieza con el envío de 100.000 cartas al día con el borrador, que irán llegando a los domicilios de los vizcainos hasta la semana del 22 de abril. Según la Hacienda vizcaina, unas 800.000 personas tendrán a su disposición un borrador de su declaración, que podrán consultar y completar de forma presencial, telefónica o digital. A pesar de que la Semana Santa cae por medio y "el reparto será más complejo", la institución foral tiene previsto enviar cientos de miles de cartas a los domicilios durante este mes. El borrador que recibirán los vizcainos obligados a presentar la declaración de la renta incluye el resultado provisional. Con él, sea bien consultando en la sede electrónica o a través de la misma carta que reciban por correo ordinario, cada contribuyente ya podrá presentar la declaración.

La Hacienda Foral de Bizkaia espera devolver 443 millones de euros esta campaña. Tras la polémica del año pasado, cuando Hacienda apostó por instaurar la declaración por teléfono e internet –atendieron presencialmente 6.960 declaraciones, el uno por ciento de las 636.264 presentadas–, este año se va a facilitar más la forma de presentar la declaración e intensificar la atención en persona. De este modo, las y los contribuyentes obligados a presentar la declaración podrán hacerlo de tres formas: presencialmente en diez oficinas de Hacienda, de manera telefónica o por internet.

Marisol Martín, de Galdakao, tiene este año la tranquilidad de que podrá acudir a una oficina presencialmente para aclarar dudas o pedir que le ayuden a complementar los datos de su declaración. "El año pasado fue de locura. Hacienda me reclamó una cantidad por un dinero que había sacado de un plan de ahorro y no sabía a dónde acudir para pedir ayuda. Por teléfono no me arreglaba. Menos mal que una amiga de mi hija me lo solucionó y pude presentar la declaración correspondiente a 2019", apunta esta mujer de 72 años.

Tres vías



Este año las personas obligadas a presentar su declaración podrán hacerlo de tres maneras diferentes. En lo que respecta a la atención presencial, se prestará en las diez oficinas de la Hacienda Foral y oficinas Gertu de la Diputación, ubicadas en las localidades de Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Gernika-Lumo, Getxo, Mungia, Durango y Portugalete.

Bizkaia vuelve este año a facilitar la atención presencial en la campaña de la renta, ya que espera recibir por esta vía 108.000 declaraciones, una sexta parte del total. El horario de atención será los días laborables entre las 8.30 y las 19.00 horas.

En este teléfono el personal de Hacienda informará a la persona solicitante de la documentación que necesitará llevar consigo para poder completar su presentación en la primera visita. El periodo para solicitar cita previa ya está abierto, pero desde Hacienda recomiendan disponer de todos los datos necesarios para realizar los trámites con fluidez.

Según informó en la presentación de la campaña el director de Hacienda, Iñaki Alonso, se debe tener en cuenta que la asistencia presencial se prestará con carácter general a todas las personas, exceptuando aquellos casos de declaraciones complejas, en las que hayan obtenido rendimientos por algunas operaciones concretas que aparecen recogidas en la carta de servicios de Renta. En el procedimiento de identificación se utilizará su clave Bak o el código de activación que habrá recibido en su carta de renta. "Es importante tener en cuenta que para acceder al contenido de sus datos personales o económicos por teléfono el contribuyente debe acreditar su identidad", aclaró el diputado de Hacienda de Bizkaia, Luis Iruarrizaga.

Mientras tanto, los contribuyentes que opten por la tramitación digital pueden hacerlo en web www.bizkaia.eus/renta y en la aplicación para teléfonos móviles es necesario que se identifiquen con un sistema válido de identificación electrónico. Si no disponen de ninguno, pueden crear su propia clave Bak utilizando el código de activación que habrán recibido en su carta.

La Hacienda vizcaina estima que se presenten alrededor de 640.000 declaraciones, de las cuales siete de cada diez tendrán resultado a devolver (a favor del contribuyente) por un importe medio de 996 euros. Si esta tiene resultado a devolver, el o la contribuyente recibirá el ingreso correspondiente en su cuenta bancaria en siete días, salvo que haya discrepancias entre los datos presentados por el contribuyente y los datos de que dispone Hacienda.

Aquellas personas cuyo borrador esté completo y con resultado a devolver y no realicen ninguna acción para presentar o modificar el borrador, recibirán el ingreso en los primeros días de julio, estén o no obligadas a presentar declaración de la renta. Para las declaraciones con resultado a ingresar (a favor de Hacienda) el resultado será cargado en la cuenta bancaria una vez finalizada la campaña, independientemente de cuando haya sido presentada.

EN BREVE

Teléfono de Renta. Para atender a las personas en el teléfono de Renta 946083000 estarán 311 agentes en horario ininterrumpido desde las 8.30 hasta las 19.00 horas los días laborables. Ayudarán a los contribuyentes a revisar y completar el borrador y presentar su declaración, así como a resolver cualquier duda relacionada con la presentación de la declaración. Fuera de ese horario también se pueden realizar trámites sencillos, que no requieran necesariamente de atención personalizada y que son realizados con un sistema automático.

PRESENCIAL Y DIGITAL

DIEZ oficinas DISTRIBUIDAS POR todo BIZKAIA

En lo que respecta a la atención presencial, se prestará en las diez oficinas de la Hacienda Foral y oficinas Gertu de la Diputación, ubicadas en las localidades de Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Gernika-Lumo, Getxo, Mungia, Durango y Portugalete. En total, en las diez oficinas habrá 126 agentes prestando atención presencial a los contribuyentes. Para acudir a las oficinas forales es necesario reservar cita previa a través de la web www.bizkaia.eus/renta o en el teléfono de cita previa de Renta21, el 944066600.

'ON LINE' www. Bizkaia.eus/renta

Los contribuyentes que opten por la tramitación digital pueden hacerlo en la web www.bizkaia.eus/renta y en la aplicación para teléfonos móviles Renta Bizkaia Errenta.