Bilbao– "No existe un riesgo real de desabastecimiento en Euskadi". Tanto las principales empresas alimentarias vascas como el propio Gobierno vasco insisten en que la huelga de los camiones no está llevando a la falta de productos en las tiendas vascas. Pero, por el contrario, sí aconsejan que los consumidores eviten hacer acopio de los productos por ese miedo a un posible desabastecimiento. "Hemos detectado un aumento en las ventas y un comportamiento de lo que podríamos denominar acopio", afirman fuentes de Eroski en Bizkaia.

No hace falta más que darse una vuelta por los supermercados de pueblos y ciudades para comprobar que las baldas de productos como la leche o el aceite de girasol están vacías. Compañías como Eroski tomaron la decisión de limitar, por ejemplo, la venta de aceite de girasol, cuya escasez obedecía a otras razones que no tienen nada que ver con el paro de los transportistas. "La producción se ha limitado y la demanda ha aumentado. Tomamos esa decisión para evitar la especulación y garantizar el acceso a la mayor parte de los consumidores y no solo a unos pocos. Es una medida que beneficia al consumidor", aseguran fuentes de la empresa

Según explican, estos días están experimentando incidencias que afectan al aprovisionamiento a sus plataformas y también a las tiendas. "En la medida en la que esta situación se prolongue en el tiempo, el aprovisionamiento a las tiendas se verá afectado", apuntan.

Sin problemas con los frescos Partiendo de esta realidad, la labor de la compañía es "anticiparse a las posibles eventualidades que puedan surgir". No obstante, insisten en que de momento no hay razones para preocuparse y en que hay menos problemas con los productos frescos, al menos en el caso de Eroski, que en alimentación no perecedera.

La empresa entiende que el consumidor es sensible a las informaciones que recibe por los medios de comunicación o a través de otros canales y subraya que "no es necesario hacer acopio". La razón, que esas "compras compulsivas por parte de los consumidores son las que provocan que productos como la leche desaparezcan de las baldas".