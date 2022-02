El Sueldazo de la ONCE cae en Santurtzi

El pasado domingo, 20 de febrero, un vendedor de la ONCE repartió el Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Santurtzi. O lo que es lo mismo, 24.000 euros al año durante 10 años. Gabriel Ángel Otxarri Sierra, que ha sido quien ha repartido la fortuna, celebra este lunes su cumpleaños, y lo hace repartiendo dicho premio en el quiosco situado en el 68 de la calle Antonio Alzaga, del barrio santutziarra de Kabiezes.

"Esta mañana cuando me dirigía al trabajo he recibido una llamada, y como es mi cumpleaños creí que el motivo era apara felicitarme", cuenta Gabriel Ángel. "La sorpresa ha sido mayúscula cuando me han dicho que he repartido un Sueldazo en Santurtzi", señala feliz. Asegura que será "un lunes distinto y con doble motivo de celebración".