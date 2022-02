CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII, alternativa para las mujeres con inquietudes científicas

Divulgar y dar a conocer los diferentes campos formativos en el ámbito de la ciencia y la industria dentro del alumnado femenino es uno de los retos en los que lleva trabajando el CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII de Bilbao desde hace tiempo.

Centro de referencia en Formación Profesional y con una gran trayectoria en su haber, el CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII ofrece numerosas alternativas para captar el interés de las alumnas en materia científica e industrial.

En total, dispone de ciclos científicos e industriales de 6 familias profesionales diferentes: Edificación y obra civil; Electricidad-Electrónica; Fabricación Mecánica; Informática y Comunicaciones; Instalación y Mantenimiento; y, por último, Química.

No obstante, y a tenor de las cifras de alumnos y alumnas matriculados este curso en las distintas familias, aún queda mucho por hacer para conseguir una mayor integración de las mujeres en el ámbito formativo de la industria y la ciencia.

Por ello, además de la amplia oferta que ofrece, el centro se ha fijado varias líneas de actuación sobre las que incidir. Junto a la divulgación de las materias que imparte, las iniciativas STEAM y la organización de talleres científicos y encuentros buscan suscitar el interés del público femenino por este tipo de ciclos científicos e industriales.

Como novedad de este curso, destaca el programa de formación dual, a través del cual los alumnos de primero van a tener la oportunidad de realizar prácticas en empresas durante la tercera evaluación. Dos días a la semana estarán en los centros de trabajo y tres, en el centro.

Sussy Dayana Varela, Oihana Lizundia e Iratxe Salazar:

"Existe una amplia oferta de ciclos industriales donde la mujer tiene cabida"



Tres jóvenes estudiantes del CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII hacen hincapié sobre el papel de la mujer hoy en día en profesiones industriales y científicas



Sussy Dayana Varela es una estudiante de segundo curso de Grado Medio de Mecanizado, mientras que Oihana Lizundia e Iratxe Salazar cursan primero del Grado Superior de Diseño en Fabricación Mecánica. Las inquietudes científicas que les han llevado a las tres estudiantes hasta ?el CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII no son las mismas, aunque sí coindicen en que hoy en día existe una amplia oferta de ciclos formativos industriales donde la mujer tiene cabida.

¿Han sentido la llamada de la ciencia?

Ohiana Lizundia: Yo nunca. Es más, siempre me ha gustado el mundo del maquillaje, pero no veía futuro laboral y, al final, por descarte, me pareció Mecanizado la mejor opción.

Sussy Dayana Varela: A mí siempre me ha gustado, desde pequeña. Mi padre tenía un taller, siempre me llamaba la atención lo que hacía y me pasaba todo el día ahí entretenida.

Iratxe Salazar: Yo siempre me he decantado por las matemáticas y por eso decidí estudiar algo que estuviese relacionado con ello.

¿Consideran que hay oferta formativa suficiente en el campo de la ciencia y de la industria y que el CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII es un ejemplo de ello?

O. L.: Sí, se aprende bastante, pero también se recibe mucha información teórica y me gustaría ampliar más la práctica.

I. S.: Me parece que tiene oferta en todos los campos y que hay mucho dónde elegir.

S. D. V.: Sí, hay mucha oferta.

¿Qué opinan del papel de las mujeres en la ciencia?

I. S.: En mi caso, solo tengo una profesora, la de FOL, mientras que en las asignaturas más científicas o del ámbito mecánico-tecnológico todo son hombres y en el taller solo hay profesores. Considero que hay pocas profesoras.

S. D. V.: Yo también lo veo así, debería haber más profesoras.

O. L.: Además de profesoras, debería haber también más mujeres estudiantes de estas áreas.

¿Y con más presencia en el mundo científico?

O. L.: Sin duda, porque en los ciclos de la familia de Fabricación Mecánica se aprende muchísimo.

I. S: Se nota mucho el desequilibrio de género, igual en una clase de 20 sólo hay una alumna. Creo que hay miedo y que las mujeres piensan que es un ámbito exclusivo de hombres.

S. D. V.: Soy la única chica en clase y me hubiese gustado más presencia femenina, me sentiría más acompañada.

¿En el futuro, las mujeres ocuparán trabajos hasta ahora desarrollados por hombres?

O. L.: Es lo que esperamos. Es el cambio que se pretende hacer.

I. S.: Yo creo que el cambio de tendencia ya se está produciendo.

S. D. V.: Habría que promoverlo más, por ejemplo, a través de la prensa.

¿Hay que darle más visibilidad a estas formaciones específicas?

O. L.: Hay que promocionar estos estudios desde jóvenes y desde pequeño. Yo escuché desde txiki hablar de ciclos de FP. Pero el resto de la gente pensaba que la única alternativa para nosotras eran la universidad o sino, no había otra opción. De toda mi cuadrilla, soy la única chica que está cursando estudios de este ámbito.

S. D. V.: Sí, debería hacerse más publicidad sobre estas formaciones.

I. S.: Igual habría que quitar el miedo, porque se piensa que en nuestros ciclos la fuerza física es muy importante y hasta ahora no he tenido problemas con eso, ni a la hora de apretar piezas ni manejar máquinas. Hay que quitar ese miedo y difundir que la fuerza física no es tan importante.

¿Qué consejo le daríais a una joven que busca iniciarse en el ciclo que estáis estudiando?

O. L.: Que lo coja con calma, con gusto y con dedicación.

S. D. V.: No es tan duro como parece al principio, con compañerismo todo se soluciona.

I. S.: Que no tenga miedo.

¿Tienen buena salida al mercado laboral?

O. L: Si. Es más, hay empresas que buscan contratar a mujeres.

I. S.: Igual, en principio, las empresas buscan a chicos por la fuerza, pero el que sea chica tampoco va a suponer un problema.

S. D. V.: Yo también lo creo.