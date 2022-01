Bizkaia registra cuatro denuncias de agresión sexual en once días

No han pasado quince días desde que el 2022 comenzó su andadura y la violencia machista ya ha empañado el nuevo año. Desde el uno de enero, se han contabilizado un total de cuatro deuncias por agresiones sexuales en Ezkerraldea, tres en Barakaldo y una en Portugalete.

La localidad jarrillera se ha encontrado este martes bajo los soportales del Ayuntamiento para mostrar su repulsa a la violación ocurrida el pasado 7 de enero, cuando un hombre de 38 años obligó a una mujer a mantener relaciones sexuales en su piso.

Los portugalujos han guardado cinco minutos de silencio, se ha leído un manifiesto de apoyo a la mujer y el alcalde de la localidad, Mikel Torres, ha remarcado que "no podemos resignarnos a vivir esto como una normalidad porque no lo es".

En Barakaldo, la última agresión machista tuvo lugar el pasado 8 de enero cuando la Policía Municipal detuvo a un hombre de 20 años por abusos sexuales a una dependienta durante una discusión cuando fue sorprendido robando en un comercio.

Además, el 6 de enero se arrestó a otro hombre por agredir a su expareja, y el 2 de enero fue arrestado un individuo de 30 años por abusos sexuales en un local hostelero.

Por ello, con el fin de denunciar "la oleada de agresiones machistas" y reivindicar una "respuesta colectiva, solidaridad y autodefensa feminista", la asociación feminista Argitan ha convocado este viernes, 14 de enero, una manifestación en Barakaldo.

Bajo el lema "Ante la violencia machista; respuesta colectiva, solidaridad y autodefensa feminista", la manifestación partirá a las 19:30 horas desde la Herriko Plaza y recorrerá varias calles para "volver a gritar alto y claro que en Barakaldo ninguna agresión se va quedar sin respuesta".

La asociación ha subrayado este martes en un comunicado que no se puede "dejar pasar la pandemia de violencia machista que estamos viviendo". Y señala que "nuestra única opción es responder de manera más contundente si cabe, las calles son nuestras y las vamos a utilizar para reclamar nuestro lugar, nuestro espacio y nuestro derecho a vivir vidas libres de violencia machista".





Llamamiento

"Ante esta epidemia de violencia contra las mujeres, que no cesa, no hay tregua: los agresores y los machistas nos tendrán enfrente, no tienen cabida en nuestros pueblos ni en nuestras vidas", inciden desde Argitan, que ha realizado un llamamiento a participar y a sumarse a esta movilización a los diferentes colectivos sociales de Barakaldo y de toda Ezkerraldea porque "juntos somos más fuertes" y hay "capacidad para responder de forma colectiva".

Con la manifestación del próximo viernes, en lo que va de año Argitan se habría manifestado ya dos veces en contra de las agresiones sexistas ocurridas en la localidad fabril, a las que se suma ahora en la concentración del viernes por la violación en Portugalete del pasado 7 de enero.

2022 no ha dado tregua a la violencia machista y desde la asociación feminista han exigido a las instituciones públicas políticas "integrales, reales y eficaces para acabar con la pandemia de la violencia machista".

Los primeros días de 2022 no han sido alentadores en la lucha feminista, pero es que tampoco lo fueron los últimos de 2021. Y es que, el 29 de diciembre la Ertzaintza identificaba a cuatro jóvenes por una presunta agresión sexual a una menor en una lonja de la zona de El Carmen de Barakaldo. Y el día de Navidad un hombre de 38 años era detenido, también en la localidad fabril, por agredir sexualmente a una compañera de piso en una vivienda que compartían.