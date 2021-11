Cristina, vecina de Basauri: "Llevamos sin luz desde las ocho, qué desbarajuste"

Así lluevan chuzos de punta, Cristina, vecina del Kalero, en Basauri, no pierde la sonrisa. Debido al temporal se ha quedado sin suministro eléctrico, como muchos otros vecinos del barrio, desde primeras horas de la mañana. "Llevamos sin luz desde las ocho. Qué desbarajuste. Igual es por el apagón mundial ese que decían. Habrá que tomárselo con humor", comenta poniéndole al mal tiempo buena cara. Otros muchos vecinos, residentes en la Avenida Urbi, tuvieron que retirar sus vehículos de los garajes anoche al sonar las sirenas en previsión de que se inundaran.

Cristina ha ido a recargar el móvil esta mañana porque lo tenía sin batería y se ha dado cuenta de que se había ido la luz. A mediodía sigue a oscuras y reconoce que "no te das cuenta de lo mucho que te hace falta la luz hasta que se va". "No estoy abriendo nada la nevera para que aguante el congelador. Tengo hechas unas vainas para comer desde ayer, pero como tengo vitrocerámica no las puedo calentar", dice con la esperanza de que se reanude el suministro eléctrico en breve. "Nos han dicho que darían la luz a las doce y media, pero en mi casa todavía no hay. Qué vergüenza, desde las ocho de la mañana así", lamenta.

Con su móvil descargado y "el fijo sin funcionar porque no hay luz", Cristina utiliza para llamar el móvil de su marido. "Cuando se nos acabe la batería, nos quedaremos incomunicados", señala esta mujer, que está citada para ponerse la vacuna dentro de unas horas. "No sé si las estarán poniendo. Yo he bajado a la calle y en otras manzanas sí había luz", explica, con la esperanza de no tener que ir a calentar la comida a casa de su hijo, también vecino de Basauri.

"NO HE VISTO EL RÍO TAN ALTO NUNCA"



"No he visto el río tan alto nunca", dice otra vecina de Basauri, que reside en la Avenida Urbi y a la que ayer le costó conciliar el sueño por las alarmas que alertan de la entrada de agua en los garajes. "Hacia las doce y pico de la noche empezaron a sonar las sirenas de los garajes. Cuando llega el agua a cierto nivel, saltan y suenan muy fuerte. Te pegas un susto...", reconoce.

Según explica esta vecina, no había oído sonar las sirenas de los estacionamientos "desde que hicieron la obra del encauzamiento del río en Basauri". Anoche, cuenta, "sonaron mogollón de veces. Se oían voces y veías por la ventana a la gente que bajaba a sacar los coches de los garajes. Esta mañana, cuando nos hemos levantado, el río estaba superalto".