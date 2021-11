Aburto apela a la calma, aunque teme que Bilbao entre en zona roja

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha apelado este martes a la "calma" y ha asegurado que seguirán trabajando para "posibilitar que la ciudad tenga vida pero con la máxima responsabilidad". El lunes la situación en Bilbao era de una incidencia de 143 y en Euskadi se está por encima de 300, por lo que Aburto cree que "no sería de extrañar" que el jueves, cuando se vuelvan a facilitar los datos, la capital vizcaína esté "por encima de 150", lo que supondría su entrada en zona roja. En todo caso, pide calma a la ciudadanía antes de tomar deciones sobre los próximos eventos como Santo Tomás, Olentzero...

Los datos del covid están llamando a replantear, o al menos estudiar, las diferentes situaciones y sus consecuencias en una época en la que la próximidad de las fechas navideñas invita a reuniones, celebraciones así como a ferias y mercadillos. Según dijo ayer el alcalde "en ese caso estaríamos en una situación en la que tenemos que empezar a tomar decisiones". No obstante, indicó que las decisiones hay que tomarlas en el "contexto adecuado". A su juicio, posicionarse ahora, en este momento, respecto a evento como Santo Tomás, la cabalgata de Reyes o la de Olentzero es "precipitarse".

Uso de mascarilla



El alcalde apela "una vez más, a la responsabilidad de la ciudadanía y a cumplir con las medidas del uso de la mascarilla. Advierte de que se está relajando la costumbre del uso de la mascarilla en la calle, cuando es "obligatoria" si no se cumple con la distancia de 1,5 metros.

Ve probable que Bilbao pueda entrar en zona roja pero considera "precipitado" decidir ya sobre Santo Tomás o Reyes . El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, cree que la implantación del pasaporte co vid-19 debe ser una medida que se analice en el seno de la Comisión Interterritorial de Salud para que "sea en el ámbito estatal donde se adopte la medida" porque "el virus no entiende de comunidades autónomas". "No debiéramos ser una isla", agrega. Aburto se ha referido, de esta manera, a la decisión del TSJPV de no autorizar el uso del pasaporte covid para acceder a locales de ocio nocturno y determinados restaurantes en Euskadi, una petición que había realizado el Gobierno vasco.