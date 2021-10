El aeropuerto de Bilbao cierra el verano al alza, atendiendo a 1,34 millones de viajeros

El aeropuerto de Bilbao afronta la salida de la pandemia con optimismo tras haber registrado un verano mejor de lo esperado "ha ido razonablemente bien", asegura el director de La Paloma, Iván Grande, en declaraciones a DEIA. Cuatro meses, de junio a setiembre, en los que la terminal ha recordado puntualmente fechas prepandémicas tras haber atendido más de 1,34 millones de pasajeros y haber gestionado más de 12.500 aterrizajes y despegues.

A pesar de estas cifras todavía queda mucha ruta por recorrer para llegar a las cifras de 2019. De hecho, los registros referidos implican que la recuperación se ha quedado en algo más del 60% del pasaje del verano de hace dos años. Por ello el director del aeropuerto, a pesar de ser optimista, tiene los pies en el suelo al augurar que "hasta el año 2025 no recuperaremos el tráfico prepandémico en Bilbao". El nuevo responsable de La Paloma, que aterrizó en su cargo el pasado mayo, estima que "el próximo verano va a suponer un salto bastante importante" en la actividad aeroportuaria.

Un análisis de los datos estivales así lo auguran ya que sorprende la rapidez con la que se ha cogido de nuevo ritmo aeronáutico. El director asegura que "estas cifras se han movido por encima de nuestras previsiones". Los vuelos domésticos han sido la clave ya que, además de echar el resto las aerolíneas abriendo de nuevo las rutas anteriores, la demanda ha respondido con porcentajes de ocupación de aviones muy alto. Han funcionado muy bien Málaga, Ibiza, Alicante, Tenerife, mientras que Sevilla, sorprendentemente, ha tenido gran tirón junto con Menorca y Mallorca. "Han sido el músculo de la recuperación ya que el perfil mayoritario de los viajeros han sido familias que volaban por motivos vacacionales o para visitar a amigos y parientes que no veían hacía mucho tiempo por la pandemia", razona Grande. Además se añadieron tres destinos nuevos Jerez, La Palma y Castellón que también han estado a la altura. De hecho, la ruta con la ciudad andaluza se mantiene durante la temporada de invierno que comienza el próximo fin de semana con el cambio de horario.

También continuará operando la conexión con la ciudad marroquí de Tánger estrenada en junio pasado por Air Arabia y que supone la primera línea regular directa con Marruecos desde Bilbao. El director especifica cómo "los índices de ocupación han sido altos y en ello ha influido que este año tampoco se ha llevado a cabo la operación de cruce del estrecho en verano para los marroquíes con lo que ciudadanos de ese país que podían han optado por el medio aéreo para sus vacaciones en casa".

Es en estos vuelos internacionales donde el aeropuerto tiene que echar el resto a partir de ahora sobre todo para incentivar el viaje de los empresarios, la gran asignatura pendiente.

"Está funcionando lento", reconoce Grande y pone como ejemplo las conexiones con Alemania, el principal país con el que se relacionan los ejecutivos vascos. "Solo ha vuelto en torno al 40% del pasaje y hay rutas que no se han recuperado", lamenta. La gran potencialidad del teletrabajo descubierta a raíz de la pandemia y la incertidumbre creada en verano en cuanto a la estrategia que utilizaba cada país para controlar la propagación del covid-19, son las principales razones del ralentí de las conexiones internacionales. Buen ejemplo es también el Reino Unido con quien la recuperación de enlaces anteriores no ha despegado y Bilbao, al no ser un destino eminentemente vacacional para los ingleses, "nos está costando un poco más retomar la normalidad", concreta.

¿Y el verano que viene?



El próximo verano será clave para determinar si se han atravesado estos nubarrones en el cielo con mayor aporte de rutas internacionales vacacionales y el incremento de frecuencias de las ya activas. Volotea ya trabaja en recuperar casi todas sus conexiones veraniegas para seguir compitiendo con Vueling, la aerolínea con más destinos en la terminal de Loiu y que tiene programados también para 2022 los mismos vuelos que en 2019. Norwegian ha confirmado al aeropuerto vasco el regreso de su vuelo directo con Oslo y la compañía Transavia ya tiene a la venta vuelos para conectar de forma directa La Paloma con la ciudad holandessa de Eindhoven, quizás en detrimento de la conexión de Rotterdam servida este pasado verano. Finalmente, Turkish Airlines tiene reflejado en su programación estival 2022 retomar la ruta Bilbao-Estambul "aunque ésta aún no la tenemos asegurada oficialmente", concluye el director de La Paloma.

Gestión de Eurocontrol

Vuelos con mayor puntualidad aún

Torre avanzada. El aeropuerto de Bilbao opera ya como torre avanzada, un mecanismo de gestión de los vuelos por parte de Eurocontrol, tras superar los seis meses de la fase de prueba. Superado este periodo, se ha integrado en la red europea de gestión de tráfico aéreo, lo que se traducirá en un mejor aprovechamiento del espacio en el cielo y favorecerá la puntualidad de los vuelos.

Información compartida. Este proceso implica el intercambio de información entre los sistemas del Centro de operaciones del aeropuerto, la torre de control de Bilbao y Eurocontrol, un organismo internacional que, entre otras funciones, monitoriza y gestiona los flujos de tráfico aéreo en Europa, siguiendo la demanda existente y la capacidad disponible en cada momento.

Predicción mayor. Con la mejora de la calidad de la información, aumenta la capacidad de predecir el comportamiento del tráfico, algo que, a su vez, redunda en un incremento de la puntualidad. Así, las restricciones de vuelos que habitualmente se establecen de acuerdo con una previsión inicial pasarán a afectar a un número más reducido de operaciones, puesto que se tomará como referencia el tráfico real del aeropuerto de Bilbao.

Al detalle

World Routes en milan Atraer mas conexiones

El comité de rutas del aeropuerto de Bilbao participó en la reunión anual de World Routes que se celebró en Milán del 10 al 12 de octubre para captar entre otras conexiones con Helsinki, Copenhague y la ciudad polaca de Lodz, con cuyos responsables mantuvieron encuentros.

rutas por recuperar

15

Con respecto a 2019 resta por que vuelvan quince conexiones todas ellas internacionales menos la doméstica con Vigo. La mayoría son destinos vacacionales como Atenas, Cagliari o Praga pero también hay otras ciudades como Estambul, Berlín, Estocolmo o Edimburgo.

las cifras

Pasajeros atendidos

Junio225.012

Julio354.710

Agosto408.456

Septiembre359.572

Vuelos operados desde Loiu

Junio2.358

Julio3.470

Agosto3.508

Septiembre3.179