Los bonos de comercio de Bizkaia se agotan en las primeras tiendas

En menos de dos horas algunos de los establecimientos han agotado los bonos del comercio que se han distribuido este viernes en Bizkaia. Los clientes han acogido con entusiasmo la nueva campaña de descuentos impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia para fomentar el consumo en el comercio local.



A cada uno de los locales les ha correspondido una media de catorce vales que, en esta ocasión, se han adquirido y canjeado en los propios negocios en el mismo momento de realizar la compra. Tal ha sido la acogida que han sido muchos los clientes que se han quedado sin el descuento ya que cuando han llegado al local ya estaban agotados. "Muchas clientas han venido y les he tenido que decir que ya no había", han comentado la responsable de una tienda de Igorre.



Joana, vecina de Sestao, sí se ha podido beneficiar del descuento en una de las librerías de su pueblo. "He ido temprano. El responsable me ha dicho que era de las últimos bonos que tenía. No eran las 10.30 de la mañana y casi habían volado", ha explicado la joven. En total, 2.772 negocios se beneficiarán de esta campaña en el territorio vizcaino.





38.550 BONOS

La iniciativa permite realizar compras por valor de treinta euros abonando únicamente quince.para asegurar que la campaña incide en todo el territorio: Bilbao; Ezkerraldea, Meatzaldea y Enkarterri; Eskuinaldea, Plentzia-Mungia y Gernika-Bermeo, y Durangaldea, Arratia-Nerbioi y Markina-Ondarroa.En la tienda de complementos en la que trabaja Marisa los bonos se han esfumado en un abrir y cerrar de ojos. La dependienta de esta zapatería de Bilbao ha explicado que los bonos han volado en cuestión de minutos. "Ha sido un visto y no visto. La gente ya estaba preparada para comprar calzado de invierno aprovechando los descuentos. Al final es mucho el dinero el que te puedes ahorrar".Hay quien como Ana Martín, vecina de Galdakao, se ha quedado sin sus descuentos. "La gente ha estado muy rápida. Para cuando he ido ya no quedaba nada. La siguiente vez tengo que estar más avispada", ha reconocido.que va a ayudar a mantener levantadas las persianas de muchos pequeños comercios. Ese es el objetivo de esta campaña revitalizar el comercio de cercanía en un momento vital para la recuperación. "El levantamiento de las restricciones despierta un optimismo que muy seguramente se traducirá en una reactivación del consumo; tenemos que aprovechar esta ola y utilizar estos bonos para contribuir a que nuestro pequeño comercio , siga vivo", explicó, en la presentación de la iniciativa, la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko.Se podrán adquirir hasta cuatro bonos por persona pero solo se permitirá acumular un máximo de dos en cada factura.