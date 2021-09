Clases al aire libre de entrenamiento funcional para abonados de beUp

No todo el mundo tiene que esperar a la apertura oficial del Gimnasio beUp BEC para disfrutar de algunas de las actividades deportivas que ofrece.

Y sino, que se lo digan a sus abonadas y abonados, quienes llevan tiempo participando de las clases de circuito funcional 'outdoor'.

Durante unas horas a la semana, el exterior de BEC se convierte en un improvisado gimnasio donde realizar entrenamiento al aire libre.

Las clases, que se imparten lunes y miércoles a las 19:00 horas, se desarrollan en la explanada de entrada a BEC, junto a la oficina beUp.



Para quien no conozcan aún esta modalidad, decir que se trata de una actividad que consiste en juegos o actividades al aire libre o espacios abiertos.

Para realizarla, los abonados disponen de ergómetro, bicicleta estática, etc.. aunque en otras ocasiones, se llevan a cabo ejercicios sin ningún tipo de maquinaria.

Si tienes ya tu abono, no lo dudes ni un minuto, puedes apuntarte ya a través del correo electrónico bec@centrosbeup.es enviándo tu nombre, apellidos y número de teléfono.

Para ir calentando motores e ir matando el gusanillo antes de abrir, estas clases se presentan como el preámbulo a la apertura oficial del gimnasio, prevista para finales de este mes de septiembre.

Hasta que llegue el momento, no te pierdas las actividades 'outdoor'.