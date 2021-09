Cuenta atrás para una vuelta a clase estudiada

NERVIOS, miedo, ilusión, incertidumbre€ Un largo etcétera de sensaciones invaden a los estudiantes días antes a la vuelta a las aulas. ¿Cómo irá este curso? ¿Será difícil? ¿Habrá profesores nuevos? Muchas preguntas rondan por sus cabezas. En cualquier caso, lo cierto es que será un año atípico nuevamente, pero cuentan con la experiencia del pasado curso que superaron con creces a pesar de la situación de pandemia.

Habrá quienes durante las largas vacaciones hayan desconectado y no hayan pensado en si tendrán que comprar o no un estuche nuevo o un simple lapicero. Muchos habrán viajado a diferentes puntos aprovechando que este año la movilidad no es limitada como en 2020. Otros quizá no, pero la cuestión es distanciarse de la rutina.

Los más disciplinados, lo tendrán todo preparado desde el fin del curso pasado y cuentan con el material necesario para este año lectivo que se inicia. La vuelta al centro de estudios ha llegado y es sinónimo de rutina: madrugar, hacer deberes, extraescolares€ Los días previos suelen ser más complicados si quedan preparativos pendientes. Pero, además de los materiales, si a los pequeños se les habla con naturalidad sobre el inicio del curso, se adaptarán fácilmente a la nueva situación. Y saber que se reencontrarán con sus compañeros de clase les motiva.

Las aulas se llenarán de alumnos esta semana próxima bajo la lupa de un protocolo por tercer año que quiere garantizar la sanidad de los centros de enseñanza con medidas de seguridad.

Los niños y los padres no son los únicos que planifican la vuelta. Los centros también se prepararán para acoger de nuevo al alumnado. Las clases volverán a llenarse de ruido, sin olvidar las normas sanitarias. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha explicado esta semana que el curso empezará con un protocolo con pocas novedades respecto al año pasado, y que se mantendrá la distancia de metro y medio de seguridad, la ventilación cruzada, el uso de mascarilla para mayores de seis años, la limitación de los contactos y la vacunación.

Las aulas de Primaria de los centros educativos de Euskadi podrán formar grupos de trabajo estables de entre tres y cinco alumnos, siempre con la obligatoriedad de usar mascarilla. Estos grupos burbuja también podrán formarse en 1º y 2º de la ESO. En este caso, serán de entre tres y cuatro alumnos y deberán mantenerse hasta que se produzca un periodo vacacional de más de diez días.

Deporte escolar



Además, "el deporte escolar comenzará sin ningún tipo de limitación ni en entrenamientos ni en competición". Y, por otro lado, Bildarratz ha afirmado que su departamento da un lugar preeminente a la salud mental del alumnado y a los trastornos que haya podido ocasionar la pandemia. Anuncia que se está preparando formación tanto para el personal como para las familias, un trabajo que estará coordinado con el Departamento de Salud.

En cuanto a los comedores y el transporte escolar mantendrán sus servicios como hasta la fecha y presentarán mejoras: menús más saludables, sostenibles y ecológicos en los centros de la Comunidad Autónoma Vasca, y los autobuses aumentarán sus rutas. Euskadi ofrecerá un autobús para personas con necesidades especiales. La CAV reinstaura la jornada partida en Educación Secundaria.

La tecnología jugará un papel fundamental este curso académico. Los menores a partir de cuarto de Primaria dispondrán de ordenadores portátiles para estudiar. Conforme transcurren los años aumentan las clases on line. Este hecho ha provocado que el profesorado esté capacitado para el uso de estos nuevos instrumentos: pizarras electrónicas, proyectores, ordenadores€ La tecnología evoluciona a pasos agigantados y la enseñanza experimenta un proceso de transformación al que tanto el docente como el alumnado deberán estar atentos.

En resumen, el mundo académico se enfrenta a este curso con optimismo y bajo la experiencia ganada en el anterior en una situación de pandemia que ha cambiado, como en todos los ámbitos de la vida, las formas de actuación.

Los departamentos de Salud y Educación de la CAV han trabajado en los protocolos conjuntos para el nuevo curso. Jokin Bildarratz, explica que el ritmo de vacunación entre los mayores de 12 años no condicionará la relajación o endurecimiento de ciertas medidas sino "la evolución de la propia pandemia", la posible aparición de "nuevas variantes" o a propuesta de los "propios centros educativos". Según los datos aportados por el Ejecutivo vasco, el 62,5 % de los menores de 12 a 14 años ya han recibido al menos una dosis y que el objetivo llegar al 70 % antes de que se inicie el curso.

Un punto importante que atañe a todos los estudiantes es que los que hayan completado su vacunación no tendrán que guardar cuarentena a pesar de que hayan sido contacto estrecho de un positivo. De esta forma, el Gobierno vasco aplicará con este colectivo el mismo protocolo que ya se sigue con la población general.

Además, se retoman los barnetegis, cuya actividad se vio paralizada con el inicio de la pandemia. El consejero ha destacado la importancia de que estos centros, dedicados al afianzamiento del aprendizaje del euskera, puedan volver a funcionar.

Recursos adicionales



Este curso se mantienen los recursos adicionales por la situación sanitaria, que al igual que el anterior ascienden a 200 millones de euros. La mayor parte de ellos se dedicarán al personal adicional necesario. El 63 % se destinará a los centros de la red pública, y el 37 % a la concertada.

Como el curso anterior, Bildarratz ha vuelto a apostar por la "presencialidad" ya que el ámbito escolar es el que dota de "mayor justicia social" y "equidad" al alumnado, sobre todo al más desfavorecido.