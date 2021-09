Apuesta por una digitalización que mejora la enseñanza

Atrás quedó cargar la mochila con libros y cuadernos pesados. La revolución digital ha llegado a las aulas para quedarse. Desde la instalación de las pizarras electrónicas y otras herramientas que han facilitado la enseñanza al alumnado, los modos de estudio han cambiado de manera apresurada. Los ordenadores portátiles o tabletas se han convertido, sin duda, en sus mejores aliados. La apuesta del departamento de Educación tanto del Gobierno vasco como de la Comunidad Foral de Navarra es clara: "los equipos informáticos son imprescindibles e importantes para su aprendizaje".



En esta nueva era de cambio, donde la tecnología juega un papel primordial, el Gobierno vasco dotó a los colegios de 25.000 ordenadores durante el 2020, y dada la crisis sanitaria, y vista la necesidad de reinventarse, durante este curso académico esa cifra ha aumentado considerablemente llegando a distribuirse 60.000 unidades entre menores de 12 a 17 años escolarizados en centros públicos. Igualmente, a partir de 5º de Primaria el alumnado contará con un equipo informático propio. Por su parte, el Gobierno foral ha repartido un total de 8.000 equipos informáticos a estudiantes desde 4º de primaria a segundo de Bachillerato, mientras que otros 28.000 han ido dirigidos a aquellos que cursan una Formación Profesional Básica.



Las cifras son significativas y constatan la apuesta de ambas comunidades por avanzar y facilitar la digitalización incluso a aquellos estudiantes con dificultades para el pago de herramientas de estudio tan costosas. Por ello, en el caso concreto del Departamento de Educación dirigido por Jokin Bildarratz se prevé que se haga un considerable desembolso durante los próximos tres años destinando 106,3 millones a impulsar una estrategia de digitalización para la enseñanza en Euskadi. En total, se estima que en dos años se repartan más de 100.000 ordenadores en diferentes centros escolares.



Este cambio de rumbo ha supuesto también un perfil tecnológico más actualizado por parte del profesorado. Están siendo meses de adaptación y preparación hacia un futuro lleno de incertidumbre provocado por la situación pandémica, que ha puesto en entredicho la educación presencial, y ha hecho que los ordenadores y las tabletas se conviertan en el mejor aliado de los jóvenes y los docentes. Las nuevas formas de enseñar evolucionan a pasos agigantados, al mismo ritmo que lo hacen los nuevos aparatos electrónicos. En este escenario la demanda de profesionales del sector educativo también ha aumentado, y a expensas de que la situación provocada por el coronavirus mejore, el Ejecutivo vasco optará por mantener a los más de 1.000 docentes contratados como refuerzo para este nuevo curso que se inicia.





App para estudiar

Educación están dotando de equipos informáticos a estudiantes desde Primaria

Aplicaciones móviles para organizar la vida escolar o universitaria

No cabe duda de que los ordenadores, smartphones y otros dispositivos han facilitado la manera de estudiar de los jóvenes y no tan jóvenes. Coger apuntes o hacer los deberes con acceso directo a Internet para consultar cualquier cuestión o, incluso, hacer un examen, nunca fue tan fácil gracias a las innumerables app disponibles en la red. Los menores y jóvenes de hoy en día tienen todas las comodidades a su alcance, tanto es así que se han creado algunas aplicaciones paray ser más productivo.Por un lado, unas ayudan a resolver dudas a través de una comunidad de estudiantes como puede ser Brainly; otra controla el tiempo de estudio y evita distracciones como, e incluso se puede practicar y aprender nuevos idiomas surtiéndote de nuevos conceptos y mejorando la gramática comoTampoco se puede olvidar las básicas como, que en el caso de esta última permite el almacenamiento de cualquier trabajo en la nube por lo que no se perderán ninguno de ellos. Además, se puede compartirlos con compañeros y hacer cualquier modificación.

Las agendas escolares on line también están disponibles y son realmente útiles ya que en ellas se pueden incluir fechas de exámenes, redactar tareas y añadir recordatorios para que nada de lo que tengas que hacer se te olvide. Están disponibles tanto para dispositivos Windows como para Macintosh.