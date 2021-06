La Diputación niega connivencia con el cartel del consultoras

Elixabete Etxanobe, la diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, ha negado este miércoles en el pleno de Juntas Generales de Bizkaia que se celebra en Gernika que la Diputación haya tenido connivencia con el cartel de consultoras que ha investigado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Como es sabido este organismo estatal ha impuesto una multa de 6,3 millones a 22 consultoras e ingenierías por repartirse contratos públicos durante al menos 10 años.

La investigación comenzó en Euskadi pero la Autoridad Vasca de la Competencia remitió al caso a la entidad estatal al comprobar que podía extenderse a otras comunidades autónomas.

Finalmente la CNMC concluyó que las citadas consultoras habían manipulado licitaciones durante años y que en la zona norte esas irregularidades afectaban al menos a 101 contratos públicos, algunos relacionados con los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria, el Gobierno Vasco y con la Diputación de Bizkaia.

Esta mañana los grupos junteros de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia han pedido explicaciones a la Diputación sobre su responsabilidad en esta red fraudulenta y las medidas que va a tomar para evitar de nuevo estas prácticas. La diputada foral ha indicado que "la CNMC no cuestiona la actuación de la Diputación sino la de las empresas investigadas" especificando que "no hay connivencia por parte de la administración pública" ni tampoco "reproche a los procedimientos forales".

Preocupación

La oposición ha pedido que el ente foral tome medidas ya y no contrate más a las consultoras multadas ante lo que Etxanobe ha indicado que ello no puede ser hasta que "la Junta Consultiva de Contratación del Estado no determine el periodo de prohibición". Aún así la diputada foral reconoció "la preocupación" que este tema está generando en la Diputación y aseguró que "no nos vamos a quedar con los brazos cruzados".

Los portavoces de EH Bildu y Elkarrekin Podemos pidieron la creación de una comisión de investigación para determinar si altos cargos forales ayudaron las consultoras multadas ante lo que la diputada ha indicado que no es necesario ya que "la actuación de la administración foral no ha sido puesta en cuestión por la CNMC". Eso sí ha especificado que "seguiremos muy de cerca" todo el proceso.

Elixabete Etxanobe ha asegurado que la mejor medida para evitar nuevas acciones fraudulentas, como le ha pedido la oposición, es "el mejor cumplimiento posible de la Ley de Contratos Públicos tal y como lo ha recomendado la Autoridad Vasca de la Competencia". Ha concretado que "es la mejor fórmula para que haya la mayor transparencia posible".