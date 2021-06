Colas y piquetes en el adelanto de las rebajas de verano en Bilbao

La huelga del textil marca el primer día de rebajas de verano en Bilbao. Un centenar de piquetes han recorrido la Gran Vía desde primera hora coincidiendo con la apertura de los comercios. La mayoría del sector ha decidido adelantar a este viernes los descuentos en ropa de temporada.

Piquetes informativos frente al Corte Inglés de Bilbao. Oskar González

"Condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras del comercio". Una representante de ELA ha dicho a DEIA que van a moverse por todo Bilbao hasta el inicio de la manifestación que partirá a las 12.00 del Teatro Arriaga.

COLAS FRENTE A LAS TIENDAS

El comercio de Bilbao ha abierto sus puertas con normalidad a pesar de la convocatoria de huelga. La excepción ha sido la megastore de Zara, ubicada en plena Gran Vía, donde un centenar de personas espera en la cola antes de la apertura. Lucía y Ana llevaban desde las 8.45 delante de la megaestore de la firma gallega. "Tenemos fichadas un montón de cosas y no nos queremos quedar sin ellas",contaban antes de que una encargada comunicara que la tienda permanecería cerrada.





PRIMERAS COMPRAS

En la calle ya se empiezan a ver las primeras bolsas con ropa de rebajas. José Luis necesitaba calzado y un pantalón corto. "El año pasado con el confinamiento no me compre nada, pero este año necesitaba porque me marcho unos días de vacaciones", ha dicho a DEIA este vecino de Erandio.

