Zara de Bilbao, cerrada el primer día de rebajas por la huelga

Zara de Bilbao no ha abierto su principal tienda por motivos derivados de la huelga del textil convocada para este viernes coincidiendo con el primer día de rebajas de verano. Un centenar de personas que esperaba en la cola para hacerse con artículos con descuentos se ha quedado sin poder acceder a la megaestore de la Gran Vía bilbaina.

Más de tres cuartos de horas ha estado Toñi de Usansolo esperando en la cola para entrar a por sus vestidos en Zara. Pero para nada le ha valido el madrugón porque la principal tienda de Inditex no ha abierto finalmente la persiana.

Una encargada ha salido a las diez para comunicar a los clientes que por razones derivada de la huelga no iba a abrir su tienda en todo el día. La gente se ha marchado enfadada porque no han avisado con antelación. "Hay gente que ha venido de Durango, Elorrio, de Galdakao. Me marcho de vacaciones y quería cogerme los vestidos. En una buena temporada no voy a comprar nada en esta firma", ha confesado Toñi.