Las grandes cadenas adelantan las rebajas de verano a este viernes con una huelga en el textil

Las rebajas de verano comienzan este viernes con una huelga en el sector del textil sobre la mesa. ELA y LAB han convocado una jornada de paros en el comercio de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa en contra de la precarización del empleo en el sector y en defensa de convenios con contenidos dignos.

Los paros coinciden con el adelanto de unas rebajas que, según reconoce el comercio vizcaino "se presentan ilusionantes y con gran esperanza". "La gente tiene mucha ganas de comprar, de planificar las vacaciones y está respondiendo muy bien", asegura la presidente de la asociación de comerciantes del Casco Viejo, Rosa Pardo.

Los pequeños y grandes ya tienen todo listo para dar la semana que viene el pistoletazo de salida a unos meses repletos de descuentos en la que el comercio vizcaino espera finiquitar la peor fase del covid. "El comecio ha pasado unos meses complicados y necesita darle vuelta a esta situación cuanto antes. Con las rebajas del verano se deja atrás una mala época e iniciamos una nueva etapa que ayude a coger fuerzas", coinciden desde el sector comercial de Bizkaia.

Sin embargo, esta huelga va a salpicar inevitablemente al pequeño comercio, a pesar que nada tienen que ver con los convenios y las políticas internas con las que funcionan las grandes cadenas del textil. Por eso, para Pardo no es justo que se metan en el mismo saco a todo el comercio: "Los pequeños hemos hecho un gran esfuerzo para mantener los puestos de trabajo y seguir con los negocios. Mientras que las grandes cadenas funcionan de otra manera, en muchos casos con contratos precarios. El problema es que la huelga está planteado en todo el sector y un viernes es un día fuerte en ventas", apunta.

La tradicional fecha del 1 de julio, en donde las cámaras captaban las carreras para llegar el primero a las gangas, ha pasado a la historia como el día de apertura de la campaña de rebajas de verano. Las marcas madrugan. También los "marketplaces" de renombre. En ambos casos algunas compañías ya han decidido adelantarse al tradicional 1 de julio, en la mayoría de los casos, con ventas privadas para los clientes con rebajas de incluso el 50%. Empresas del textil como Decathlon, Bimba y Lola, H&M, Mango, Springfield, AliExpress o Stradivarius ya han colgado el cartel de rebajas; otras grandes empresas del textil como El Corte Inglés y el grupo Inditex esperarán hasta este viernes para poner en marcha sus veraniegos descuentos.





LIBERALIZACIÓN DE LAS REBAJAS



Las grandes cadenas ya han anunciado que iniciarán sus descuentos el viernes en tienda física y, este jueves 24, a partir de las 22.00 horas, a través de la venta 'on line'. Desde la liberalización del periodo de rebajas, cada comercio, cada cadena, inicia los descuentos cuando lo estima oportuno.

Una realidad que desde las asociaciones aseguran no beneficiarles ya que, aseguran que solo les empuja, sin necesidad, a adelantar las rebajas una semana antes. "Parece que todo se debe vender con descuentos y no es así. No nos cansaremos de pedir que se vuelva atrás en la ley de libre comercio en la que se regulaban dos periodos de rebajas, (invierno/verano)", explica el presidente de Bilbao Dendak, Rafa Gardeazabal.

El presidente de la plataforma oficial para promoción de la actividad comercial asegura que lo mínimo que se puede exigir a las instituciones es que ayude a que el sector pueda jugar en base a las mismas condiciones. "Las rebajas han perdido el espíritu para lo que se crearon y se han convertido para los grandes en una fórmula más de negocio. Parece que los pequeños comercios no queremos hacer rebajas, que somos los malos y eso no es así". Y aclara: "Las rebajas es una acción comercial para liberar stock, pero los grandes lo utilizan para hacer negocio y les da igual cómo lo hacen y cuándo".



Lo cierto es que desde Bilbao Dendak aseguran que, pese a todas las piedras que se les colocan en el camino es tiempo de seguir adelante con, si cabe un mayor positivismo. "No vale la pena llorar. Tenemos que centrarnos en nuestras fortalezas, que son muchas, y dejar de lado las debilidades". Por su parte, la presidenta de la asociación de comerciantes del Casco Viejo cree que tener que adelantar las rebajas a este viernes no benefician y además "nos obligan a adelantarlas". "Estamos con ganas, pero esta huelga provocada por las grandes cadenas del textil nos salpica. "Tenemos esperanza de que estas rebajas sirvan para remontar, pero también arrancamos con incertidumbre por cuestiones ajenas a nosotros".





"REBAJAS RAZONABLEMENTE BUENAS"



Después de meses complicados y marcados por la pandemia del coronavirus que han hecho mella al comercio vasco el sector ha puesto la esperanza en las rebajas del verano. El responsable de Bilbao Dendak considera que este año las rebajas van a ser "razonablemente buenas". "La gente este año se va a mover más y eso quiere quiere decir que se tiene que equipar". Aunque no cree que se lleguen a alcanzar cifras previas a la pandemia, este periodo de rebajas va a ayudar a hacer "un poco de caja" a un sector muy castigado durante meses por la pandemia de covid.

El gerente de Bilbao Centro, Jorge Aio afirma que las rebajas se convierten en un atractivo añadido, muy en la línea del pensamiento del consumidor que está unido al tema del precio. "Desde hace un tiempo el interés por el precio es uno de los componentes más importantes. Por eso las rebajas van en la línea de ese pensamiento".

Aio considera que con esta época de rebajas se abre el camino a retomar esa normalidad tan deseada en una época atípica marcada por las restricciones impuestas para frenar el coronavirus. "Aunque no es la mejor forma de iniciar las rebajas con una huelga, esperemos que no afecte mucho esta época de descuentos que es clave para liberar stock y hacer caja".

En este sentido Jorge Aio recuerda que es clave apostar por el consumo responsable:"Debemos consumir en el comercio urbano, en esos locales que tenemos en nuestros pueblos y ciudades. Tenemos que ser conscientes de la importancia de comprar en los negocios que están a pie de calle, en las tiendas de barrio".





COMPRAS 'ON LINE'



La pandemia del coronavirus ha acelerado la transformación del sector del retail hacia la omnicanalidad y ha aumentado las compras electrónicas entre los consumidores, una tendencia que se espera mantener durante la temporada de rebajas de los grandes grupos textiles y plataformas digitales.

Las ventas de moda en julio del año pasado descendieron un 22,5% la tasa interanual, según datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). Tras recopilar la opinión de 2.700 empresas y 9.000 consumidores de diez países un estudio de la compañía tecnológica Experian revela que las transacciones en línea aumentaron un 20% desde que comenzó la pandemia de covid y precisa que la compra de ropa, electrónica, belleza y bienestar muestran una tendencia al alza.