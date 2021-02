Santurtzi, el gran municipio con más contagios por coronavirus

Santurtzi es, junto a Derio, Sopela y Oñati uno de los cuatro municipios de Euskadi que superan los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. Aunque es cierto que la localidad marinera es, tras Oñati y Derio, el tercer municipio con mayor tasa de incidencia, Santurtzi es, ahora mismo, el municipio del Estado de más de 40.000 habitantes con mayor tasa de contagios. Los datos publicados el jueves por Osakidetza reflejaban un pequeño descenso en la tasa, pero, pese a todo, los 689,99 contagios en los últimos catorce días por cada 100.000 habitantes reflejan la gravedad de la situación existente en Santurtzi. "Los datos de Santurtzi hacen que en el Ayuntamiento, como institución, estemos muy preocupados. Estamos en contacto permanente con el Departamento de Salud del Gobierno vasco, haciendo un seguimiento continuo de la situación de nuestro municipio por si tuviéramos que tomar algún tipo de medida sanitaria adicional. Estamos a la espera de que nos puedan trasladar alguna medida especial y, si se diera el caso, colaboraríamos de inmediato para aplicarlas porque el fin último es salir de la zona roja cuanto antes", indicó Aintzane Urkijo, alcaldesa de Santurtzi.

Y es que el municipio costero lleva un mes instalado en la zona roja de contagios y la tendencia, hasta el jueves mismo, ha sido al alza. Especialmente delicada es la situación en el barrio de Mamariga. Ayer mismo, en la puerta del centro de salud de esta zona de Santurtzi se podía leer en un papel puesto por los sanitarios del centro que la tasa de contagio en esta zona asciende a 972 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, una tasa superior casi en 300 puntos a la media que presenta la localidad en su conjunto.

Cribado



En el caso de Santurtzi, salvo unos casos registrados en los últimos días en el euskaltegi municipal, no existe un gran número de casos relacionados entre sí, por lo que, por el momento, no hay focos registrados. Donde sí han saltado las alarmas ha sido en unas instalaciones deportivas privadas ubicadas en la localidad. Allí se ha detectado un caso entre los usuarios y se ha procedido a la realización de un cribado entre quienes hacen uso de este equipamiento. Aún no se conoce el resultado de los análisis realizados. Ante esta situación, la primera edil santurtziarra puso en relieve "la gravedad de la situación. Apelamos a la responsabilidad individual bajo el convencimiento de que pronto podremos salir de esta situación tan complicada para todos y todas".