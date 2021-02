Zinegoak pone la mirada en quienes están construyendo su identidad

La agresión a un menor transexual en Iruñerria hace un par de semanas evidencia que sigue habiendo barreras y resistencias que romper. Sin embargo, es inequívoco que las generaciones jóvenes tienen más referentes y herramientas que nunca para construir su identidad. A este colectivo que empieza a caminar con más confianza y seguridad se dedica la 18 edición del Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas gaylesbitrans de Bilbao.

Bajo el lema Sin género de dudas, el certamen, que tendrá lugar del 1 al 14 de marzo, apuesta por la presencialidad para las 18 películas de la Sección Oficial que se ofrecerán en los Golem Alhondiga. Paralelamente, por primera vez, aquellos que no puedan acercarse a Bilbao por las restricciones sanitarias también podrán verlas en la plataforma Filmin. Además, también por primera vez, Lekeitio será también sede oficial del festival.

Según ha relatado este martes Pau Guillén, director de Zinegoak, el festival se prepara con meses de antelación y desconocían las restricciones que habría. No obstante, han apostado por la presencialidad para reafirmar a ese público fiel que ha hecho que el festival crezca.

"Nos parecía importante, no solo como asociación que hace didáctica de la diversidad, sino como agentes culturales, ofrecer algo de contenido y esperanza a través de películas", ha revelado. Así mismo, teniendo en cuenta que si se mantienen las restricciones actuales solo podrán contar con público de Bilbao y localidades colindantes, han decidido dar el salto a otros formatos.

"No tiene que ver con una estrategia de intención de crecer en visibilidad en otros espacios, se trata de buscar el mejor soporte posible para que la gente pueda acceder de forma segura en sus espacios", ha detallado Guillén, quien considera que Filmin respeta "las calidades técnicas" de los trabajos.

En palabras del director de Zinegoak, el primer pase será siempre presencial y después se habilitará una ventana de proyección virtual. Una vez presentadas, a partir del 5 de marzo, se subirán tres películas diarias que se podrán ver durante 72 horas. "Queremos generar un espacio de tensión festivalera", ha asegurado.

TEMÁTICAS DEL FESTIVAL



Respecto a los temas centrales de la programación, ha subrayado que la presente edición se dedicará a esa "generación que tiene la fortuna que muchas no hemos tenido de tener más referencias y herramientas a la hora de poder construirse como persona". Aunque ha reconocido que aún hay muchas resistencias y obstáculos, ha indicado que "es un triunfo de nuestra sociedad" que ahora una persona tenga elementos que le aporten "confianza y tranquilidad" para darse cuenta de que "no es rara, no está sola".

Así se refleja en la programación con películas como Always Amber, Cosas que no hacemos o Valentina que recogen vivencias de esa gente joven que construye su persona. Eso mismo se evidencia, pero con gente más madura que ha necesitado toda una vida para ello, en Canela, La nave del olvido o Suk Suk.

Estas películas formarán parte de la secciones oficiales: FIK (ficción), DOK (documental) y KRAK (nuevas narrativas). Los 18 largometrajes se proyectarán del 1 al 7 de marzo en Golem Alhóndiga, donde se podrá ver que otro de los temas centrales de la presente edición serán las maternidades lésbicas.

Según Guillén, se proyectarán tres películas complementarias. Desde la vivencia en un entorno hostil como en Hungría en Her mothers, hasta la crianza en grupo en el Brasil de Bolsonario con Mães do Derik o las elección consciente de la no maternidad en Tiempos de Deseo.

En cuanto a los cortometrajes, Zinegoak ofrecerá seis ciclos que se ofrecerán gratuitamente en Bilborock. A los habituales Infancia-Adolescencia, Mujeres directoras y Euskal Begiradak se les une Drag Life y Resiliencias, además se recupera Mayores LGTBI+.

La gala inaugural será el 1 de marzo en el Teatro Arriaga, con el estreno absoluto del corto Red Bay de José Antonio Amunarriz. Además, Zinegoak ha organizado dos ciclos especiales, que se podrán disfrutar en BilbaoArte. Por una parte se trata de una retrospectiva sobre el cineasta francés Sébastien Lifshitz, premio honorífico Zinegoak 2021. Y por otro, un ciclo especial BrasilTRANSversal, dedicado a las vivencias de las personas trans en Brasil.

MÁS ALLÁ DE BILBAO



"Llevamos tiempo estudiando que el festival no solo sea algo que después ofrecemos a los ayuntamientos en extensión. Queremos que esa actividad esté pero a la vez el festival ocurra a la vez en más sitios", ha señalado Pau Guillén como prólogo al anuncio de que Lekeitio será, por primera vez, sede del festival.

Fruto de la colaboración con Euskal Zine Bilera, la localidad costera acogerá varias proyecciones de la sección oficial de manera simultánea, del 6 al 8 de marzo, entre ellas el largometraje Valentina y los ciclos de cortometrajes Euskal Begiradak y Emakume Zuzendariak. "Vamos a hacer una sede real, que lo que ocurra, ocurra de verdad", ha explicado Guillén tras indicar que desde Lekeitio también podrán realizar preguntas a los directores.

"En el festival nos gusta avanzar, pero lo hacemos a pasitos pequeños. Probamos, analizamos, y si ha funcionado seguimos creciendo", ha apuntado el director de Zinegoak, quien ha añadido que al mirar atrás vislumbran pequeñas huellas de esos pasos.

Un ejemplo de ello es el ciclo ZG Hedapena con el que, un año más, tras la finalización del festival, comenzará su ruta por varias localidades de Euskal Herria. Este año, a pesar de las dificultades, serán más de 40 las localidades que participarán en ZG Hedapena a través de 50 proyecciones. En palabras de Guillén, la comunicación con los ayuntamientos ha evolucionado mucho en paralelo al "conocimiento de la diversidad sexual".