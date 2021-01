La borrasca 'Filomena' teñirá de blanco Euskadi el fin de semana

Los termómetros se congelarán y la nieve llegará a teñir de blanco hasta las playas. La borrasca 'Filomena' no pasará de largo por Euskadi y dejará un fin de semana helador con temperaturas que en algunos lugares no llegarán a los cero grados. Las precipitaciones para mañana sábado serán en forma de nieve en casi toda Euskadi ya que la cota de nieve se situará entre 0 y 200 metros.



Según informa desde Euskalmet, las precipitaciones llegarán desde el sur y en puntos del sur de Araba y Nafarroa comenzará a nevar de manera débil ya desde la madrugada. A lo largo de la mañana las nevadas se irán extendiendo al resto de la vertiente mediterráneo y a partir del mediodía, se irán generalizando y serán más intensas, sobre todo en el interior; durante la segunda mitad del día no sería extraño ver nevar a nivel del mar.



El domingo seguirá el intenso frío, aunque las precipitaciones serán mucho más escasas. Las nubes seguirán cubriendo el cielo, pero en lo que respecta a las precipitaciones, serán débiles y ocasionales y más probables en el oeste. La cota de nieve seguirá siendo muy baja, rondando los 200 metros.





Heladas generalizadas, que llegan hasta la costa. Las Tmáx< 5ºC en general. Algunas nieblas en el interior por la mañana, y en el resto algunos claros. Aumentando la nubosidad durante el día, tendiendo a quedar muy nuboso, pero la precipitación será escasa, de momento. pic.twitter.com/ip1HRJ4sWZ — Euskalmet (@Euskalmet) January 8, 2021

PUERTOS CERRADOS

La nieve caída esta semana continúa generando problemas en algunas zonas de Euskadi. Los puertos de la red de carreteras vasca siguen presentado dificultades para circular a causa de la nieve, aunque en la mañana de este viernes solo permanecen cerrados los de