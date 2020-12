BEC logra llenar su atrio de ilusión

Misión cumplida. Bilbao Exhibition Center ha logrado llenar su atrio de ilusión, reuniendo más de 275 juguetes que ha entregado hoy a Cruz Roja para que esta entidad los reparta entre los más pequeños. "Era un reto difícil pero al final lo hemos conseguido. Este atrio suele estar impregnado de ambiente navideño con la celebración del PIN y, aunque lo echamos de menos, otra forma de hacerlo es a través de estos juguetes", se ha felicitado su director general, Xabier Basañez.

Juegos de mesa, peluches, libros, raquetas, puzzles... En el atrio donde otros años corretean los niños ansiosos por entrar en su espacio festivo preferido de la Navidad, este año pequeñas pegatinas en forma de círculo marcan la obligada distancia social. Y en cada uno de ellos, a lo largo del último mes, se han ido depositando uno a uno los juguetes que particulares y trabajadores del BEC han donado para que Cruz Roja los reparta entre los menores de las familias que atiende la organización.

Juguetes no sexistas y no bélicos – "es importante educar en valores a los más pequeños", ha destacado Basañez–, y para todas las edades, que han sido donados por la plantilla, familiares, amigos, empresas dela torre de oficinas y colaboradores habituales del BEC. "En años anteriores hemos colaborado como punto de recogida, con un gran árbol de Navidad a la entrada del PIN en el que la gente iba dejando sus regalos. En esta ocasión hemos querido hacer nuestra la campaña, haciendo partícipe a toda la empresa. Todos los trabajadores nos hemos volcado en el reto, transmitiéndolo a familiares y amigos, y también al resto de empresas que trabajan en la torre de oficinas", ha relatado el director general. "La experiencia ha sido tan gratificante que seguiremos impulsando otros proyectos solidarios, porque hemos abierto una senda que ya no podemos cerrar".

Sin olvidar, por supuesto, la solidaridad de muchos ciudadanos anónimos que hasta el último momento –BEC seguirá siendo punto de recogida hasta el 4 de enero– se han acercado hasta la feria para acercar un pedacito de Navidad a cientos de niños y niñas de Bizkaia.

Por su parte, Víctor Gutiérrez, presidente de Cruz Roja Bizkaia, ha mostrado su agradecimiento por las donaciones, "muchas más de las que pensábamos. Son casi 300 niños que van a tener un juguete estas navidades".

Con los recogidos hoy martes en el BEC, la entidad roza ya los 4.500 juguetes, a solo 1.500 de su meta de 6.000. "Cada año llegamos a ese objetivo, así que no tenemos duda de que este año, que entendemos va a ser más solidario, vamos a volver a lograrlo", ha confiado Gutiérrez.

Eso sí, su presidente en Bizkaia ha hecho un llamamiento para que los donantes se acuerden también de los niños mayores de 10 años, para los que no se han entregado tantos regalos. "Todos nos acordamos de los niños más pequeños pero aquellos que son más mayores, sobre todo de 13 a 16, también tienen derecho a un regalo en Navidad y es la franja de edad que más nos cuesta reunir todos los años. Un regalo de mesa,por ejemplo, viene muy bien", ha explicado.