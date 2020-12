Una niña astronauta y un niño con patines para concienciar contra los juguetes sexistas

La Diputación Foral de Bizkaia ha lanzado por tercer año una campaña de sensibilización que apuesta por la elección en estas fiestas de Navidad de juguetes no sexistas que potencien la imaginación y el juego en libertad.

La campaña se basa en el lema 'Sus sueños no tienen límites. ¿Se los vas a poner tú? Elige juguetes no sexistas' y la imagen la componen una niña vestida de astronauta y un niño con patines de hielo.





Elige juguetes no sexistas. Regala imaginación

No pongas límite a sus sueños. No pongas límite a su futurohttps://t.co/8lWs6Do5jC pic.twitter.com/KMGFhIlur5 — Bizkaia (@Bizkaia) December 11, 2020

La diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad,, ha defendido queque protagonizan los juegos infantiles "para no poner límites a su futuro".Esta campaña plantea que con el juego "se construyen ideas, creencias, valores sociales, expectativas, necesidades y modelos de actuación, por lo que es preciso crear una conciencia sobre el juego y del juguete como instrumento para la coeducación y para la igualdad durante los primeros años de vida".Los juguetes, especialmente en esta época navideña en la que se regala gran cantidad de ellos, "no deben perpetuar los estereotipos que limitan y condicionan la vida y el futuro de nuestras niñas y niños", advierten desde la Institución foral.Según indican,que ayude a construir su personalidad en libertad, con todo un abanico de oportunidades, sin limitaciones o condicionamientos de género".La campaña propone educar desde la igualdad de valores de las personas, reconociendo las potencialidades e individualidades de cada menor, independientemente de su sexo, buscando elLa campaña se está haciendo pública a través de diversos medios de comunicación, tanto periódicos como radios, redes sociales y publicidad exterior en Metro, EuskoTren, Bizkaibus y Cercanías Renfe.Además, se han remitido carteles con la imagen a numerosas jugueterías de Bizkaia. De igual forma, se ha distribuido cartelería en varias sedes de la Diputación Foral, a asociaciones de mujeres y de otro tipo, sindicatos, fundaciones y ayuntamientos de nuestro Territorio.