La AECC de Bizkaia reabre su sede a partir de este próximo martes

La sede de la AECC de Bizkaia reabrirá sus instalaciones a partir del próximo martes para seguir atendiendo a las personas con cáncer y sus familias de forma gradual y de acuerdo a la Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo del Ministerio de Sanidad.

Desde el principio de esta pandemia, no hemos dejado de atender a pacientes y usuarios de manera no presencial. A partir de esta Fase 2 habilitamos un retén en horario de mañana donde estaremos a disposición de ayudar presencialmente a las personas que nos necesiten.

El regreso paulatino a los servicios presenciales se hace con la máxima seguridad y acorde al protocolo de prevención en riesgos laborales de la organización. Así, se cumplirá con las acciones adoptadas en relación a las medidas organizativas, de distanciamiento interpersonal y de higiene, para garantizar una vuelta segura tanto a los profesionales de la Asociación como a las personas beneficiarias.

La Asociación en Bizkaia sigue además manteniendo sus servicios a distancia para todas aquellas personas que prefieran no acudir de manera presencial, pero necesiten la ayuda de los profesionales y voluntarios de la AECC. En este sentido, mantenemos la red de apoyo para que ninguna persona con cáncer se sienta sola, desatendida o desinformada en esta crisis sanitaria: servicio gratuito de Infocáncer (900 100 036) las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sesiones de vídeoconsultas, programa de voluntariado online y presencial.