Playas de Bizkaia con aforo desde el 15 de junio

A partir del próximo 15 de junio las playas de Bizkaia estarán disponibles para su uso aunque será con las restricciones que marquen las autoridades sanitarias, entre las que se incluirá con seguridad un aforo para cada uno de estos espacios naturales. Así lo aseguró el viernes el diputado general, Unai Rementeria, en una entrevista radiofónica tras acordar con el ente foral de Gipuzkoa que la segunda quincena de junio será el periodo de inicio de las respectivas temporadas de playas este verano.

La fecha es lo único que se ha concretado, de momento, ya que las medidas que se tomarán para permitir el acceso a los bañistas y amantes del sol están aún por determinar. Fuentes forales aseguraron que "ahora mismo se está trabajando en las condiciones en las que se desarrollará esa apertura para ofrecer a las personas usuarias de las playas todas las garantías sanitarias y de seguridad necesarias en una situación como la actual".





AFOROS DE ENTRADA A LAS PLAYAS

De todas formas, el máximo responsable foral vizcaino avanzó algunas de las ideas en las que se trabaja junto con los ayuntamientos costeros, de quienes dependen los arenales. Afirmó rotundo que "habrá aforos de entrada" debido a la obligada distancia de dos metros como mínimo a la que tendrán que ubicarse las personas que quieran disfrutar del sol y los baños de mar. Las condiciones geográficas y físicas de las 28 playas vizcainas supondrá que no se podrán tomar medidas generales y "cada una tendrá su propio protocolo de actuación", especificó Rementeria.

Ante la realidad futura de numerus clausus en los arenales que puedan provocar colas de usuarios en los accesos los días más despejados, el responsable foral esperaba que no se diera esa situación. Apostaba más "por ejemplo, que en marea alta haya que decirle a la gente que se tendrá que levantar e incluso hasta habrá que cerrar alguna playa. La gente debe saberlo y adecuarse a las mareas y no ir a esas horas de pleamar". Evidentemente no es lo mismo acudir a la playa de La Arena, la más extensa del territorio, incluso con pleamar, que utilizar arenales pequeños como los de Mundaka, Ea o Muriola, donde el agua alta se lleva prácticamente todo el espacio de estancia.

¿Y la actividad en los arenales será la misma que en veranos pasados? La lógica predice que no va a ser así. Unai Rementeria indicó a este respecto que "quizás el deporte no se podrá permitir. Si la gente juega a fútbol o voley y hay que mantener dos metros la ocupación se limita todavía más. Se tratará, por tanto, de poner medidas lógicas para facilitar la vida".

Una serie de restricciones cuya vigilancia está por determinar quién la va a llevar a cabo ya que los hondartzainas no tienen potestad para imponer las correspondientes sanciones. Las rondas de policías municipales y ertzainas por las playas es más que posible que se conviertan en habituales este verano, como ya ocurrió el pasado fin de semana cuando se abrió la opción de pasear por los arenales y hacer deportes como surf o natación.

El diputado general especificó sobre este tema que "habrá que ver cómo se controlan las medidas a adoptar y que la normativa sea controlable, lógicamente". Confesó Rementeria que, de momento, le preocupaba más "cómo se señalizarán las pautas a seguir para que todo sea más fácil para los ciudadanos, cómo usar las duchas o los accesos".

En este sentido, el departamento foral de Sostenibilidad y Medio Natural ha continuado esta semana con la instalación de todos los servicios playeros que habitualmente operan en la temporada veraniega.

Las torres de megafonía, los itinerarios de madera para llegar al interior del arenal, las duchas, los lavapies... ya están disponibles en varios espacios de ocio con un calendario que concluirá en los próximos quince días. Hay que tener en cuenta que ante la incertidumbre presente en este escenario de coronavirus, la Diputación decidió tener todo previsto para el 1 de junio, fecha habitual de inicio de la temporada. De todas formas, este año y con nuevas medidas sanitarias, seguro que tendrán que ampliar el número de intervenciones.