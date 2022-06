El Bilbao Basket busca técnico entre distintos perfiles

El Surne Bilbao Basket está metido ya en un mercado en el que no suele habitual: el de los entrenadores. La marcha de Álex Mumbrú deja un hueco muy grande en el banquillo de Miribilla ante una temporada en la que los hombres de negro volverán a compaginar la Liga Endesa y la Champions League. Acertar con el sustituto del catalán, aunque el acierto no se puede garantizar antes de elegir, se antoja fundamental, por eso el club y Rafa Pueyo como director deportivo manejan varias opciones con sus diferentes perfiles. El fichaje del nuevo técnico no puede demorarse ya que debería tener bastante que decir en la confección de una plantilla que ahora mismo solo tiene cuatro jugadores en nómina: Hakanson, Goudelock, Reyes y Rigo, aunque este aún no ha sido confirmado de forma oficial.

Mumbrú se despide emocionado del Bilbao Basket. Vídeo: Borja Guerrero



Por ejemplo,c, que no contribuyeron a mejorar la situación del equipo en un curso muy convulso. Por eso, en las limitadas posibilidades de la entidad vizcaina conviene afinar en el rumbo y el capitán escogidos para evitar los bandazos cuando la temporada esté ya lanzada.

Desde que Mumbrú comunicó su marcha, e incluso desde antes, muchos nombres han salido con más o menos verosimilitud, pero la prioridad del club está en dar con un entrenador que conozca la Liga Endesa como primera virtud. En estos tiempos donde el conocimiento técnico y táctico está al alcance de cualquiera, la diferencia en los vestuarios de élite la marca el manejo del grupo, la gestión de jugadores de distinta procedencia y mentalidad en pos del bien común. Mumbrú ha destacado en este aspecto en sus cuatro campañas en Bilbao, probablemente porque ha conocido a lo largo de su carrera gente de toda condición, lo mismo grandes estrellas que esforzados meritorios. Y tampoco hay que desdeñar el estilo de juego que quiera proponer el entrenador porque el Bilbao Basket ha conseguido enganchar de nuevo a su público en la última temporada gracias a un juego atractivo y valiente en muchos partidos.

En el mercado de entrenadores hay de todo: desde técnicos con pasado reciente como jugadores que buscan su espacio en la limitada rueda de la Liga Endesa, a otros con un perfil clásico que quieren no salirse de ella y los que quieren recuperar ese sitio que alguna vez tuvieron. Mirar en otras ligas también es una opción en busca de quien debe conducir este nuevo ciclo del Bilbao Basket con todas las incertidumbres que eso provoca, para quien se ha ido y para quienes se quedan.