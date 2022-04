El Surne Bilbao Basket, ante un durísimo examen con la duda de Ángel Delgado

Con cuatro derrotas consecutivas y seis en los últimos siete partidos, el Surne Bilbao Basket no atraviesa por el mejor momento de su temporada. Sin urgencias pero sí necesitado de un cambio de dinámica, el conjunto vizcaino recibe este sábado (20.45 horas) a un Valencia Basket que no es precisamente un rival asequible, pero los de Álex Mumbrú quieren hacer valer el factor cancha ante un cuadro 'taronja' que viene de arrasar en la Eurocup al Ulm alemán (103-71), de sumar cinco victorias seguidas en Liga Endesa ante rivales del nivel del Tenerife, Manresa, o Murcia y de reforzarse con Olivier Hanlan tras la lesión de Klemen Prepelic.

De cara a esta cita, el técnico catalán cuenta con la duda de Ángel Delgado, que sufrió un fuerte golpe en la zona de las costillas en el choque ante el Fuenlabrada y que no ha entrenado durante toda la semana con sus compañeros. "Todos conocemos la importancia del juego interior del Valencia Basket y sería importante que estuviera", ha reconocido este viernes Mumbrú, consciente del enorme potencial de los de Joan Peñarroya: "A mi equipo le voy a pedir jugar un buen baloncesto, que seamos capaces de igualar su nivel físico. Tienen un juego interior con Dubljevic, Tobey, Labeyrie y Pradilla, una unidad muy potente y tendremos que estar muy duros. También por fuera defendiendo sus situaciones de 'pick & roll'".

Tras la semana de trabajo posterior a la derrota cosechada en Fuenlabrada, partido en el que los 'hombres de negro' dejaron escapar el triunfo víctimas de sus propios errores, Mumbrú no ve a su equipo atascado. "Si hablas desde el punto de vista de los resultados sí que es cierto, pero creo que en Fuenlabrada hicimos un buen trabajo", ha apuntado, argumentando que "a falta de un minuto estábamos cuatro puntos arriba, con buenas opciones de ganar, y cometimos dos o tres errores en ataque que se juntaron con dos en defensa. Cuando ocurre algo así, el partido puede caer del otro lado y fue lo que ocurrió. Nos ha pasado en este partido y en el de Burgos. El equipo ha estado compitiendo bien, no creo que nos hayamos caído. Los resultados no son los que nos gustarían, querríamos tener un par de victorias más".

Sobre ese duelo, en el que se desaprovechó una inmejorable oportunidad de regresar a la senda de la victoria, Mumbrú ha destacado que "no creo que lo que ocurrió fuera un problema de concentración, fue más de lectura, de veteranía, de oficio, de saber sacar alguna falta, defender un rebote tras un tiro a la desesperada€ A veces son dinámicas. También es cierto que de los últimos cinco partidos hemos jugado cuatro fuera y que en la racha buena que tuvimos jugamos cinco de ocho en Miribilla. Jugar en casa o fuera se nota, ahora tenemos varios duelos difíciles aquí pero son delante de nuestra gente y tenemos que hacer valer el efecto Miribilla".

MERCADO



En su comparecencia, Mumbrú fue también cuestionado por la tendencia cada vez mayor por parte de los entrenadores rivales de mandar a Ángel Delgado a la línea de tiros libres con faltas que, en ocasiones, coquetean con el umbral de lo antideportivo. "Hay cosas que no podemos controlar. Se ve que en todos los tiempos muertos los entrenadores piden faltas a Delgado por su porcentaje en tiros libres. Y cuando se pide y ocurre, suele ser intencionado porque lo están pidiendo. Es un jugador que recibe muchas faltas y hay que entender que cuando lleva tres o cuatro 'hachazos' necesita algo de comprensión arbitral, que puede tener algo de frustración por ser un objetivo del rival. No quiero que nos obsesionemos mucho, los árbitros están para hacer su trabajo pero sí que es algo que hay que intentar controlar para que no se convierta en algo en contra del baloncesto", ha apuntado, sin querer incidir demasiado en los problemas de su equipo, más allá del pívot, en esta faceta del juego: "No somos un buen equipo en tiros libres, pero somos de los mejores tirando de tres puntos".

Tampoco ha concretado en el número de victorias que cree que harán falta para certificar la salvación -"quizás once y 'average', doce, doce y 'average'€ Nosotros no podemos pensar en eso"- y ha recalcado que las opciones de incorporar algún jugador para reforzar el equipo no han dado sus frutos: "Cuando Bigote se marchó estuvimos moviéndonos en el mercado, pero como quien dice nosotros miramos en el apartado de oportunidades. Hace tiempo que decidimos que si salía algo interesante íbamos a estar pendientes, pero de momento los que estamos somos los que debemos sacar las victorias".

HOMENAJE



Mumbrú también se ha referido al homenaje que le tributará el Surne Bilbao Basket la próxima semana, coincidiendo con el partido contra el Real Madrid, retirando su número 15. "Es un honor que el club haya decidido retirar mi camiseta, un premio a mi vida deportiva como jugador. Es bonito que un club en el que llevo muchos años y que me ha dado tantas cosas me haga un homenaje así. Pero mañana tenemos un partido importante y no sería bueno perder mucho tiempo en eso", ha apuntado, esquivando la cuestión sobre si este reconocimiento puede deberse a que su unión con el club de Miribilla finalizará el próximo verano: "¿Mi adiós? No sé, pregúntale a ellos. Es un detalle a una trayectoria como jugador".