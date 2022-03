Álex Reyes, jugador del Bilbao Basket: "Tenemos que ser ambiciosos"

El Surne Bilbao Basket regresará este domingo a la competición recibiendo en el Bilbao Arena al Joventut (17.00 horas). Tras una magnífica trayectoria con siete victorias consecutivas que ha colocado al conjunto vizcaino en la zona media de la tabla, estas dos últimas semanas sin partidos han contado con los lunares de la última derrota en Burgos tras dos prórrogas en un duelo que los de Álex Mumbrú tuvieron prácticamente ganado en un par de ocasiones y la salida del equipo de Valentin Bigote para recalar en el Le Havre de la tercera categoría del baloncesto francés.



El vestuario bilbaino afronta el retorno a la actividad con ilusión y ambición, como ha reconocido este miércoles Álex Reyes. El alero no ha escondido que el momento competitivo del equipo invita a mirar hacia arriba, aunque con cierta cautela. "Hay que ser ambiciosos. Las sensaciones buenas que tenemos, el rendimiento en los partidos y el buen rollete en los entrenamientos invitan a ser optimistas. Es una frase que me repito mucho pero creo que es verdad. ¿El 'play-off'? Ya lo iremos viendo. El equipo está trabajando bien y tenemos ganas de jugarlo porque sabemos que tenemos opciones. Ganar al Joventut sería un buen inicio para llegar a ese objetivo, pero tampoco creo que debamos preocuparnos demasiado por el 'play-off'. No sabemos en cuántas victorias estará la salvación matemáticamente, pero hasta el día de hoy la tenemos bastante cómoda. Pero como no hay rival sencillo vamos a ir paso a paso y a ver dónde nos plantamos dentro de dos meses", ha apuntado.





EL TROPIEZO EN BURGOS

El menú de marzo. Listos para empezar. Prest gaude! ?????? pic.twitter.com/u1rTM5jrGp — Surne Bilbao Basket ?? (@bilbaobasket) March 1, 2022

Alex Reyes (@alexreyesabad): "Creo que este parón nos ha venido bien a nivel mental. La gente ha venido conectada de nuevo, con ganas de trabajar y de afrontar el partido del domingo con la máximo ilusión" pic.twitter.com/htdyh5flZe — Surne Bilbao Basket ?? (@bilbaobasket) March 2, 2022

VIRTUDES EN FAVOR DEL EQUIPO

Reyes no ha escondido que la derrota en Burgos fueEsa noche y el día después fueron complicados. Intentas analizar qué podías haber hecho para evitar esa derrota yLos partidos duran cuarenta minutos. No hay que quitar méritos al Burgos, pero tenemos que aprender de esto y a partir de ahora no despistarnos del primer al último minuto", ha reconocido, apuntando que ese accidente tampoco puede borrar la buena dinámica general:Por un último tropiezo como consecuencia de un mal último cuarto tampoco podemos olvidar las buenas sensaciones que veníamos trayendoEl Joventut viene haciendo una gran temporada, con jugadores importantes en varias selecciones, primeros en Eurocup si no me equivoco€ Es un duelo para estar los cuarenta minutos concentrados porque como nos despistemos un solo minuto nos va a costar volver al partido".En ese sentido, ha considerado quedespués de cómo fue el final del partido en Burgos.La salida de Valentin ha sido inesperada, a nosotros nos llegó de un día para otro. Nos avisaron que existía esa posibilidad, pero en el deporte profesional hay que adaptarse rápido a estas situaciones. Ahora falta que vayan incorporándose esta semana los compañeros de las selecciones y preparar el partido del domingo con la máxima ilusión para regresar a la senda de la victoria".puros de los 'hombres de negro', aunque este último considera que en el equipo hay argumentos deportivos suficientes para hacer frente a esa baja: "Con esta salida habrá variaciones.A nivel anotador era alguien muy importante, un jugador que generaba muchas opciones para nosotros, pero el resto también tienen la capacidad de hacerlo. Andrew (Goudelock), Ludde (Hakanson), David, yo€ Los componentes de la línea exterior tenemos diferentes opciones para aportar y estoy seguro de que con trabajo seremos capaces de cubrir esta baja".Reyes asegura estarHabla"Desde el primer día cada compañero ha estado cómodo con el resto. Se puede apreciar a diario en el vestuario cuando empiezan y acaban los entrenamientos, incluso durante los mismos. No hay conflictos, no hay egos, no hay individualidades€ Todo el mundo sabe lo que pueden hacer sus compañeros, las carencias y virtudes de cada uno. Creo que eso lo hemos asimilado muy bien y muy rápido.El año pasado teníamos también un buen grupo, pero la mala dinámica complicaba un poco ese buen ambiente. Este año todo va en la buena dirección., ha deseado.hasta el punto actual, ha recordado que "hace once años que toqué la ACB. La idea era hacer la pretemporada con aquel Blancos de Rueda Valladolid y luego estuve en dinámica durante toda la campaña.Ha sidopero aquí estoy, ojalá pueda mantenerme muchos años porque es el lugar en el que quiero estar. Creo que puedo aportar muchas cosas, tengo una serie de cualidades que puedo aportar en esta liga".Entre ellas, como está demostrando, brilla, estoy mentalizado de que es uno de los aspectos en los que más puedo aportar y en el que más cómodo me siento. Mi entrenador lo sabe, mis compañeros también y representar una amenaza desde la larga distancia es beneficioso para cualquier equipo.. Por eso lo que desea es "seguir trabajando y dando el máximo cada día. Mis opciones para ayudar al equipo pasan por tomar los tiros abiertos que tenga, colaborar en el rebote y en defensa y empujar en lo que pueda en el aspecto anímico. Tengo la suerte de que mis compañeros confían en mí.