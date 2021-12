Álex Mumbrú: "Esta victoria ratifica el trabajo diario"

Álex Mumbrú destacó el valor de la victoria de ayer jueves ante el Breogán Lugo porque "después de dos o tres partidos muy buenos en Valencia y Gasteiz, pero con derrotas, se necesitaba ganar para ratificar el trabajo diario del equipo". Ademas, el Bilbao Basket lo logró ante un rival "que juega muy bien y venía con confianza".

No obstante, el técnico catalán aseguró que no le gustaron "nada los seis o siete primeros minutos" de su equipo ante los lucenses. "Empezamos el partido un poco fríos, en la pista y en la grada. Nos metían canastas fáciles, pero aún así el desaguisado no fue demasiado grande. Después cambiamos de actitud, nos metimos bien en el partido y supimos aguantar hasta el final", comentó.

Mumbrú suele huir de valorar actuaciones individuales, pero ayer jueves tuvo que resaltar el papel de Rafa Luz en su vuelta al equipo. "Ha hecho buen partido, sobre todo desde la energía porque fue capaz de involucrar a todo el mundo, al equipo y a la gente. Nos ha dado mucho carácter en momentos importantes del partido", resaltó el entrenador del Bilbao Basket.

Lo peor de todo fue que la derrota conlleva un duro peaje con la lesión de Khyri Thomas, que causará baja durante "varias semanas". "Parece que no va a ser cosa de un día. Le harán pruebas mañana. Parece que tiene algún problema en el sóleo o el tendón. El doctor cree que tendrá algo roto y estaremos unas semanas sin Khyri", comentó Mumbrú.

Paco Olmos, por su parte, reconoció la justicia del triunfo del Bilbao Basket ya que "fue superior en energía y ritmo". "En los primeros minutos jugamos como queríamos, pero a partir de ahí nos hemos diluido. Al equipo le entró frustración que luego se convirtió en ansiedad. No supimos atacar la energía defensiva del Bilbao Basket y nuestro tiro exterior fue ruinoso. En la segunda parte, íbamos un segundo por detrás, aunque por lo menos levantamos la cabeza para acabar compitiendo y reducir la diferencia", afirmó el técnico breoganista.