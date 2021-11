Mumbrú: "En cinco minutos nos han sacado de la pista"

Álex Mumbrú reconoció la gran superioridad del Real Madrid que "en cinco o seis minutos ya nos había sacado de la pista", aunque también comentó que sus jugadores estuvieron en algunas fases del choque "decaídos y sin energía".

"Somos un equipo que nota mucho cualquier baja, no tenemos un abanico de cambios y venimos arrastrando tres o cuatro bajas y no hemos tenido una buena semana de entrenamientos. Hoy no hemos tenido un buen partido", admitió el técnico del Bilbao Basket, para quien la clave fue que el Real Madrid "jugó muy bien y muy físico en todas las posiciones".

Mumbrú insistió en que su equipo no tuvo una buena semana por las bajas y "es complicado presentarse a un partido así sin ritmo de entrenamientos". "Hemos salido concentrados, pero a los cinco o seis minutos ellos han empezado a estar muy acertados desde el triple, también por fallos en alguna defensa nuestra, y han roto el partido en el primer cuarto", concluyó.