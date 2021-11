La Fábrica del Real Madrid sigue produciendo

EL Real Madrid puede presumir de ser, probablemente, la mejor cantera de Europa ahora mismo, por cantidad y, sobre todo, calidad. El club blanco destaca en la captación de talento internacional y en su desarrollo posterior, de tal forma que desde hace unos años por la misma puerta del primer equipo por la que salen algunas de sus jóvenes promesas entran otras en un proceso natural que se ha acentuado desde que Pablo Laso está en el banquillo y ya van diez años. El núcleo principal de la plantilla lo forman, evidentemente, jugadores de gran nivel que sostienen la ambición del club, pero los jóvenes también encuentran su espacio en una temporada que para los blancos va más allá de los 80 partidos.





Vukcevic se va consolidando poco a poco. Foto: M. A. Polo/ACBPhoto

Desde que el técnico gasteiztarra dirige al Real Madrid, ha hecho debutar a 17 jugadores de la cantera, la mayoría sin haber cumplido los 18 años. Luka Doncic es el más destacado de todos y Usman Garuba, el último que ha tomado el camino hacia la NBA. Pero La Fábrica sigue produciendo y esta temporada son Tristan Vukcevic, Juan Núñez y Eli Ndiaye los que ocupan esos lugares a veces ingratos y difíciles de llevar cuando aún no se ha alcanzado la condición de estrella y hay que ganarse los minutos poco a poco. El Real Madrid juega hoy viernes en la Euroliga ante el Bayern Munich por lo que, ante la acumulación de lesiones, no sería raro que alguno de ellos jugara mañana sábado contra el Surne Bilbao Basket.

Porque Laso no duda en ponerles cuando es necesario, con la misma exigencia que a los más veteranos. "No dudo de la calidad de mis jugadores y cuando son jóvenes y están en el Madrid es porque son muy buenos. Mi obligación es exigirles que mejoren. Tristan ha hecho un gran partido, pero a mí me importan más los errores que ha cometido. Él y Juan son jugadores importantes en una temporada muy cargada", comentó Laso después del triunfo de la semana pasada en Gasteiz, donde Vukcevic, que ya debutó la pasada temporada en la Liga Endesa, y Núñez tuvieron minutos de calidad.

Vukcevic, que tiene nacionalidad sueca y griega, es hijo del exjugador Dusan, que militó en el Real Madrid a principios de los 2000, y a sus 18 años y 2,08 metros destaca por su excelente mano, que le lleva a presentar un 43% en triples en sus 27 partidos en la ACB, y su capacidad de rebote. Su futuro es espléndido y en el momento en que se endurezca será un jugador muy importante para el equipo madridista, lo que dure en él. Por su parte, Juan Núñez, de 17 años, debutó la semana pasada en la Euroliga con un gran desparpajo y acciones de mucha calidad técnica que confirman la fama que le acompaña desde muy joven. "Creo que tiene muchísimo talento, le queda mucho por aprender y lleva buenos minutos. Le veo en el día a día jugando bien y me echo la bronca a mí mismo por no ponerle más", dijo ayer Pablo Laso sobre el joven base madrileño. Y Eli John Ndiaye, el decimoséptimo de la lista de debutantes y de la misma edad que Núñez, también se ha estrenado en la Euroliga, aunque su crecimiento es más lento hacia un perfil de jugador muy similar al de Usman Garuba. Nacido en Senegal, ya ha adquirido la nacionalidad española por carta de naturaleza y fue elegido MVP de la última Euroliga junior.

Antes que ellos tres y o que Doncic, Garuba o Willy Hernangómez, también debutaron en el primer equipo del Real Madrid jugadores ya consolidados en la ACB como Dani Díez, Jonathan Barreiro, Dino Radoncic o Santi Yusta. Y por detrás, aguardan su turno algunos otros como Sediq Garuba, hermano de Usman, o el esloveno Urban Klavzar, que ya estuvieron en la última pretemporada bajo la vigilancia de Pablo Laso. Sin embargo, la otra gran apuesta es el base italiano Matteo Spagnolo, que aún no ha tocado el primer equipo, pero ha sido renovado hasta 2025. Con 18 años, ya ha sido internacional absoluto con su país y esta temporada juega cedido en el Cremona de la Lega 1 con el que está promediando 11 puntos y 3 asistencias en 27 minutos.

El técnico cuenta con ellos y les exige porque "no dudo de su calidad y si son jóvenes y están en el Madrid es porque son muy buenos"