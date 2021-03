Mumbrú: "Debemos igualar su físico y su intensidad"

Borrón y cuenta nueva. Tras caer la pasada jornada en la cancha del Movistar Estudiantes y no ser capaz de dar continuidad a su racha de dos victorias consecutivas, el Bilbao Basket prepara estos días su enfrentamiento del domingo contra el Baskonia, un duelo en el que en opinión de Álex Mumbrú los suyos deberán igualar "el físico y la intensidad" del rival para poder competir. "Ellos son grandes, juegan con Rokas Giedraitis al dos, con jugadores de dos metros casi en cada posición. Así hay muchos menos espacios en ataque, controlan el rebote y salen mucho al contraataque. Debemos controlar esas situaciones pero es difícil porque son buenos jugadores. También tendremos que estar muy concentrados para parar su manera de jugar en transición, algo que hacen realmente bien", apuntó el técnico del conjunto vizcaino.

En ese sentido, Mumbrú reconoció que los suyos deberán cambiar su forma de proceder respecto al duelo ante los colegiales, en el que su trabajo de retaguardia no fue tan efectivo, encajando 22 puntos al contraataque. "Era algo que últimamente teníamos bastante controlado, pero el otro día tuvimos pérdidas tontas que nos costaron canastas fáciles. Es algo que debemos controlar muy bien. Creo que en el último cuarto no hicimos ninguna pérdida y pudimos remontar, pero por contra nos costó mucho entrar en el partido. Con la defensa de Baskonia y su físico, hay que trabajarlo mucho para que no puedan correr".

El entrenador catalán es consciente de que su equipo deberá sacar resultados positivos ante los rivales de la parte de arriba de la tabla para salir del pozo y sabe que no está en disposición de hacer demasiadas quinielas sobre las fases del calendario en las que pueda arrancar victorias. "Quedan once jornadas y yo veo once ventanas posibles. Me encantaría poder escoger, pero no es así. Vamos a tener que luchar al máximo por cada una de ellas", reconoció, haciendo hincapié en su idea de que "se salvará el equipo que mantenga la tranquilidad, juegue mejor a baloncesto y tenga las cosas más claras. La tranquilidad te la da el trabajo del día a día, la ansiedad se suele controlar cuando el trabajo de la semana ha sido bueno porque sabes lo que debes hacer en cada momento del partido". A este respecto, dijo que no le preocupa verse de nuevo último en la tabla: "Es algo anecdótico. Estamos cinco o seis equipos en una victoria y hay que estar lo mas tranquilo posible para trabajar bien y sumar".