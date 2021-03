Álex Mumbrú: "Tenemos que seguir creciendo"

Álex Mumbrú se ha encontrado con un "bendito problema" una vez que están a su disposición todos los jugadores con contrato en el Bilbao Basket. Jonathan Rousselle no jugó la semana pasada en Donostia, pero no está descartado para el duelo de mañana ante el Real Betis, tan trascendental como el que los hombres de negro ganaron al Acunsa GBC. El técnico desea contar con sus dos bases para hacer frente a la eléctrica pareja Campbell-Randle y eso obligaría a descartar para esta cita y las sucesivas a otro de los jugadores de perímetro que no sean cupos. "Intentaremos ser justos y dependiendo del rival buscar cuál creemos que nos iría mejor que no estuviera. Pero estar en el equipo tienen que estar todos al 100%. Si uno está al 70% ese será el que no estará", aclaró Mumbrú sobre una situación que no debe disturbar al equipo para afrontar "las trece finales que nos quedan".

La anterior se sacó con nota alta en el imprescindible regreso a las victorias y eso ha hecho que los jugadores recuperen el ánimo y la confianza en el trabajo diario en Miribilla. "Pero no estamos en una situación para venirnos muy arriba como cuando perdíamos no nos veníamos abajo. Es más fácil entrenar después de una victoria, pero intentamos afianzar cosas, mecanizar otras y poco a poco a ver si podemos seguir creciendo como equipo", añadió el técnico catalán. El partido ante el Real Betis, al que los bilbainos ya ganaron en la primera vuelta con una actuación muy convincente que no tuvo continuidad por las lesiones, será diferente al de entonces, sobre todo porque los sevillanos han añadido nuevas piezas con Randle, Jordan, Tisma y también Joan Plaza en el banquillo.

más intensidad

La llegada del entrenador que llevó a Mumbrú a ganar la liga con el Real Madrid ha aportado al Betis "más intensidad en defensa en las líneas de pase y trabajo en el rebote". Plaza llegó a su segunda etapa en Sevilla justo después de esa derrota de la decimosexta jornada ante el Bilbao Basket y su equipo suma tres victorias en once partidos, dos de ellas ante el Unicaja. Pese a esos resultados, idénticos a los de los vizcainos en ese mismo espacio de tiempo, Mumbrú advirtió de que "el Betis tiene muy claro lo que juega y en los últimos seis partidos, salvo ante el Baskonia, han tenido opciones de ganar en todos. Supongo que el partido de mañana también puede ser igualado".

A la espera de que algunos otros equipos que parecen a salvo puedan caer en la lucha por la permanencia, el Bilbao Basket y el Real Betis son rivales muy directos, aunque Joan Plaza, como suele ocurrir en estos casos, prefiere evitar la calificación de duelo definitivo porque "aún hay margen para reaccionar. Pero sí es un partido muy importante". El técnico bético comentó que los hombres de negro forman "un equipo compensado, del que me preocupa todo, que puede jugar mejor de lo que dice la clasificación y que nos va a exigir nuestra mejor versión".